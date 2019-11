Coudet: "Mi salida fue pensada"

El DT de Racing, Eduardo Coudet, avisó este viernes que no seguirá desde el próximo año y que su salida fue "pensada y comunicada en septiembre", en la previa al partido del domingo contra Talleres en Córdoba, por la fecha 14 de la Superliga.

"La decisión de mi salida fue pensada, no pasó por ninguna cuestión puntual y se la comuniqué a la dirigencia y a Diego Milito en septiembre para que tengan tiempo de buscar a un nuevo entrenador. Y debo decirlo, nobleza obliga, esto no tiene que ver con lo económico ya que se me hizo una propuesta desde acá para seguir", aseguró el Chacho en rueda de prensa.

De hecho, Milito viajó en esta semana a hablar con Jorge Sampaoli, quien tiene contrato con Santos de Brasil hasta diciembre 2020, pero en principio no llegaron a un acuerdo aunque las conversaciones seguirán ya que es el deseo del presidente, Víctor Blanco, y el nacido en Casilda se irá de Santos.

De buen ánimo y con templanza, apuntó: "Como ya lo había comunicado de manera interna, creo que se ha cumplido un ciclo y más allá de estos partidos que faltan, no voy a continuar".

Coudet asumió el 17 de diciembre del 2017 y en su camino sumó el título de la Superliga 2018/19 y antes de irse jugará el Trofeo de Campeones contra Tigre, de la Primera Nacional, el 14 de diciembre en Mar del Plata.

"Seguimos teniendo objetivos claros junto al desafío de terminar lo más alto que se pueda en la tabla y la chance de poder sumar otro título más el 14 de diciembre", comentó.

Hasta el momento, el director técnico estuvo al frente en 68 encuentros, con una efectividad de 63,23 por ciento (36 ganados, 21 empatados y 11 perdidos) y su equipo marcó 105 goles y recibió 62.

Además, Coudet aclaró: "No pasó nada raro con los jugadores, tenemos una gran relación con ellos, con la gente y con todos los dirigentes del club. Intento ser lo más sincero con lo que siento".

"La experiencia hace que uno tome decisiones con la cabeza y esto es una decisión pensada; tiene que ver con el fin de un ciclo y eso no tiene por qué ser algo malo ni mucho menos", continuó el entrenador.

Todo indica que Coudet se irá a Inter de Porto Alegre, donde están los argentinos Víctor Cuesta, Martín Sarrafiore y Andrés D'Alessandro.

Por otro lado, el plantel se entrenó en la mañana, con la misión de sumar tres puntos en Córdoba, cuando el domingo visite a Talleres, desde las 21.45.

Racing está quinto en la clasificación, con 24 unidades, a uno de los punteros Boca Juniors, Argentinos Juniors y Lanús.

En relación al juego, el DT analizó: "Más allá de esto, para nosotros lo más importante sigue siendo el partido del domingo. Talleres va a ser un rival muy difícil, pero creo que durante estas dos semanas nos hemos preparado bien".

Para el partido Racing formará con Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Orban y Eugenio Mena; Marcelo Diaz; Alejandro Barbona, Zaracho y Matías Rojas; Jonathan Cristaldo y Lisandro López.

Por otra parte, tres jugadores desarrollaron trabajos en kinesiología para recuperarse de sus respectivas lesiones. Uno de ellos, el zaguero Leonardo Sigali que padece una lesión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Otro, el volante Augusto Solari que se repone de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y el tercero, el juvenil Julián López,que sufriera similar lesión a la de Solari, también a principios de septiembre último.