CRAI buscará ser protagonista en el Torneo del Interior B

La escuadra conducida por Alejandro Capobianco compartirá la zona 5 del Interior B junto a Old Resian de Rosario, Sporting de Mar del Plata y Banco de Mendoza. En la segunda fecha, a disputarse el 16 de septiembre, los Gitanos recibirán a Old Resian, y en la tercera jornada, el 23 de septiembre, visitará a Sporting de Mar del Plata en la Villa Marista.

Carreras.jpg El wing oriundo de Tostado, fue clave en el triunfo conseguido ante Los Tordos por la reválida del Interior B.

Uno de los jugadores que se ha afirmado como elemento titular en el plantel de CRAI es Iñaki Carreras, quien empezó de grande a jugar al rugby, lo hizo en Menores de 19, ya que es oriundo de Tostado. Por sus condiciones técnicas, subió rápidamente al plantel superior Gitano, y lo viene haciendo en la posición de wing. El back tiene 23 años y es estudiantes de abogacía, pero el dato es que juega con su hermano, que es uno de los segundas líneas, Santiago Tato Carreras.

"Contra Los Tordos las sensaciones que nos quedaron fueron muy buenas, después de lo que nos preparamos todo el año, y lo que nos había costado llegar hasta acá, algo que al principio no habíamos tenido. Lo mejor del equipo fue la paciencia, a pesar de que en el primer tiempo fue trabado, nos tocó jugar con un equipo muy duro en el contacto" comenzó señalando Iñaki Carreras a UNO Santa Fe.

El back de CRAI indicó que "a diferencia de otros partidos, no hicimos tantos penales, por suerte pudimos ganar y ahora vamos a afrontar un torneo que siempre es difícil. La zona que nos tocó tiene rivales muy duros, está Old Resian, que es un equipo que conocemos, que jugamos bastante, y que le gusta jugar con el contacto y tirar la pelota afuera. Los otros son dos equipos que conocemos, y está bueno, sobre todo para ir teniendo roce con otros rivales, con los cuales no nos medimos habitualmente".

"Igualmente esta competencia nos sirve para seguir creciendo, y más jugar contra equipos con el cual no tenemos rodaje, y también para conocer otros tipos de rugby del país. Nos encuentra más ensamblados, tenemos un equipo que se viene repitiendo hace varias fechas, creo que todo el que entra está para jugar en primera, y eso es lo bueno. Competimos entre nosotros por los puestos, y eso nos hace encarar lo que viene de la mejor manera" consideró el wing Gitano.

En cuanto al flamante campeón del Regional del Litoral opinó que "viendo lo que fueron las finales creo que Estudiantes se mereció ganar, jugó muy bien. Igualmente, los cuatro equipos que llegaron a esa instancia estaban todos muy parejos. GER había hecho un torneo muy bueno, terminando primero, y sacando muchos puntos de ventaja. Sorprendió que gane CAE, pero viendo el partido de la final, fue un merecido ganador".

Carreras.jpg Carreras tiene 23 años, estudia abogacía, y comenzó a jugar al rugby en Menores de 19, y ya se ganó un lugar en la primera Gitana.

"Siempre me tocó jugar de wing, y ahí cuando subí al plantel superior tuve que seguir entrenando muy duro, porque la verdad es que no sabía tanto de rugby. Lógicamente que siempre me gustó el deporte, pero en Tostado no jugué mucho. Pero siempre lo hice en la posición de wing" expresó Carreras, quien empezó a jugar al rugby en Menores de 19, viene de Tostado, localidad santafesina ubicada en el departamento 9 de Julio, en el norte provincial.

"El haber llegado tan rápido al plantel superior y en tan poco tiempo es una satisfacción muy grande. Una vez que te toca subir al plantel superior y que te toque jugar en primera es algo muy lindo. Poder disfrutarlo es algo realmente muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que estoy jugando con mi hermano, y los tantos amigos que tengo ahora en el CRAI" reconoció Carreras.