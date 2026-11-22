Según Prefectura Naval Argentina, la medición de las 18 de este domingo ubicó al Paraná en 5,84 metros en el Puerto local, por encima de la marca de evacuación. Continúan alojadas 298 personas en Alto Verde y Colastiné Sur, avanzan las obras con TECHO y el miércoles instalarán bombas preventivas en la zona portuaria.

El río Paraná bajó 3 centímetros en 24 horas en Santa Fe, pero el municipio refuerza el sistema de bombeo y prepara un tercer centro

La Municipalidad de Santa Fe mantiene el monitoreo de la situación hídrica y la asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná . Durante la jornada de este sábado no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral, por lo que se mantiene en 298 la cantidad de personas alojadas en ambos predios.

Paralelamente, continúan las tareas preventivas sobre el sistema de protección hídrica y el acompañamiento a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas.

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Altura de los ríos

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,84 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 18 horas, registrando una baja de 3 cm en las últimas 24 horas. Por su parte, el río Salado registra una altura de 2,95 metros en Recreo.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 268 personas, de las cuales 161 son mayores y 107 menores, correspondientes a 79 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.

De esta manera, la cantidad de personas asistidas en ambos centros se mantiene sin modificaciones respecto del viernes, con un total de 298 alojados (180 mayores y 118 menores).

Asistencia y acompañamiento en los centros

La Municipalidad sostiene los dispositivos de atención y acompañamiento destinados a las personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur.

Este domingo, se llevó a cabo una actividad recreativa para las infancias alojadas en el predio de Alto Verde.

Además, se desarrollan tareas de manera articulada entre las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

A través de estos dispositivos se brinda atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo para niños y niñas, y asistencia para el cuidado de los animales de las familias alojadas.

Asimismo, continúa la asistencia a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y de otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas, mediante la distribución de provisiones y elementos de primera necesidad, en el marco del operativo municipal de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida.

Continúan los trabajos en los Centros de Asistencia

El municipio avanza con la ampliación de la capacidad de alojamiento en los Centros de Asistencia Integral. En Alto Verde y Colastiné Sur prosiguen las tareas de armado de módulos habitacionales, a partir del trabajo conjunto con la organización TECHO. En el CAI Nº 1 está prevista la construcción de 10 nuevos módulos.

Por otra parte, continúan las tareas de acondicionamiento del terreno destinado al Centro de Asistencia Integral Nº 3. Los trabajos comprenden la nivelación del suelo y las gestiones para la provisión de energía eléctrica y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA). En este nuevo predio se proyecta la construcción de 40 módulos habitacionales en una primera etapa.

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Trabajos en el sistema de protección hídrica

En el marco del seguimiento permanente de la crecida, la Municipalidad sostiene los operativos de prevención y mantenimiento del sistema de protección hídrica, con controles sobre las estaciones de bombeo, equipos y puntos de operación distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

En la jornada de hoy se realizaron distintas pruebas en los equipos de bombeo con el fin de constatar su correcto funcionamiento.

En paralelo, continúa la preparación de los puntos de operación de la zona portuaria, donde está prevista para el próximo miércoles la instalación preventiva de equipos de bombeo. Estas tareas buscan anticipar las maniobras necesarias para responder ante eventuales variaciones en los niveles del río.

Recomendaciones

La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.