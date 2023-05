CRAI cayó en la autopista, y Santa Fe RC empató en Rosario

CRAI no pudo con Jockey de Rosario y fue superado por 32 a 14 en condición de local.

En una jornada desapacible, y en cumplimiento de la 8ª fecha del Top 9 del Regional del Litoral que organizan las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, CRAI no pudo ante Jockey Club de Rosario y fue derrotado por 32 a 14, en su predio de la autopista, ante un regular marco de público y el discreto arbitraje del rosarino Federico Longobardi.

El primer tiempo tuvo unos diez minutos iniciales con una intensidad por parte de los rosarinos, no solamente en la dinámica que le imprimieron al juego, y si bien falló un penal, luego se recompuso con un try cuando apenas corrían cuatro minutos de juego. CRAI lo supo aguantar y luego el ritmo de la visita bajó notoriamente. Igualmente marcó un try y se puso arriba 14 a 0.