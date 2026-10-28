Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

CRAI y Santa Fe Rugby animarán los cruces en reserva, pre A y pre B, en el Regional del Litoral. También se disputarán los cruces en el interuniones litoraleño de Menores de 19 años.

Se terminó la fase regular en el Torneo Regional del Litoral y ya sabemos que las semifinales del Top 10 se disputarán el próximo sábado 7 de noviembre en el Hipódromo de Rosario. Los cruces lo animarán Duendes con Santa Fe Rugby Club y Estudiantes de Paraná con Jockey Club de Rosario. Pero este fin de semana se comenzarán a disputar las semifinales en las divisiones reserva, pre-reserva A y en pre-reserva B.

Las semifinales del Top 10 del Regional del Litoral se disputarán el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia, entre Santa Fe Rugby con Duendes y Estudiantes con Jockey. Pero se vienen las semifinales en las otras tres categorías del interuniones litoraleño. Es para destacar que Santa Fe Rugby consiguió clasificar sus cuatro planteles a las semifinales, mientras que CRAI lo hizo en tres, aunque en primera, consiguió el pasaje al Torneo del Interior A del año próximo.

En la divisional pre-reserva B, este viernes 30, a partir de las 20.30, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con CRAI bajo el arbitraje de Facundo Puntillo. Por su parte, en Fisherton, Jockey Club de Rosario recibirá a Estudiantes de Paraná con el referato del rosarino Pablo Solari. Las posiciones habían quedado del siguiente modo: Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 76; CRAI 62 y Estudiantes de Paraná 57.

En la pre-reserva A, el sábado 31, a las 14.15, en la autopista, CRAI jugará frente a Santa Fe Rugby bajo el arbitraje de Fabián Prats, mientras que en Gimnasia y Esgrima de Rosario lo hará con Jockey Club de Rosario con el control del rosarino Pablo Martínez. Las posiciones quedaron así: CRAI 78, Gimnasia de Rosario 76, Jockey Club de Rosario 71 y Santa Fe Rugby 65.

En reserva, el sábado 31 de octubre, a las 16, en la autopista será el clásico entre CRAI con Santa Fe Rugby Club con el referato del rosarino Tadeo Hereñú, mientras que en barrio Las Delicias, Duendes jugará frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el arbitraje del rosarino Juan Vega. La tabla de posiciones habían quedado así: Duendes 71, CRAI 67, Santa Fe Rugby 67 y Gimnasia de Rosario 65.

Se presentan las finales en Rosario

En la presente jornada de miércoles 28 de octubre a partir de las 19, en el auditorio del Banco Macro, ubicado en cortada Ricardone 1395 de Rosario, el Comité Organizador del Torneo Regional del Litoral, llevará adelante la presentación oficial de las finales del interuniones litoraleño. De esta manera se empieza a vivir la fiesta del rugby del Litoral que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia de la ciudad de Rosario, entre los cuales están clasificados Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná, Jockey Club de Rosario y Duendes de Rosario.

En el Regional de Menores de 19 años

El próximo sábado 31 de octubre se disputarán las semifinales en el Regional del Litoral de M19. En el TRL A, a las 11.30, en Fisherton, Jockey de Rosario jugará con Gimnasia y Esgrima bajo el referato de Agustín Suárez Silva, y en el Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná lo hará con Atlético del Rosario.

En el TRL B, a las 11.30, en la Quinta, Universitario de Rosario jugará con Universitario de Santa Fe bajo el arbitraje del rosarino Bruno Masetti, y en Grantfield, Old Resian recibirá a Tilcara de Paraná bajo el control del rosarino Carlos Poggi.

Más actividad en el ámbito local

En divisiones juveniles el próximo sábado 31 se disputará la 3° fecha del Clausura. En la autopista, CRAI será anfitrión de Universitario de Santa Fe. A las 10.30 en M14 (Enrique Farjath), 12 en M1 (Mario Cavenaghi) y a las 13.30 en M2 (Cristian Kuverling). Por su parte, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson lo hará con Santa Fe Rugby Club. A las 10.30 en M14 (Emiliano Prats), 11.45 en M1 (Oscar Baruffato) y a las 13, en M2 (Carlos Manera).

Por otro lado, este fin de semana, el sábado 31, se disputará la gran final del Torneo de Clubes en Desarrollo que organiza la Unión Santafesina. En el Solar del Sur, a partir de las 16, será el cotejo definitorio entre Querandí RC con San Carlos Rc con el arbitraje de Leonardo Del Río quien contará con el acompañamiento de Sebastián López y Matías Del Río.