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CRAI consiguió imponerse en el Regional de Clubes B en Rosario

Las Gitanas vencieron a La Salle Jobson por 3 a 2 en Luciana Aymar de Rosario, y consiguió una plaza para el Nivel A del NEA para la próxima temporada

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 10:57hs
CRAI superó a La Salle en la final

CRAI superó a La Salle en la final, y en semis, habían demolido a Bancario de Rosario 5 a 0.

En el estadio Mundialista Luciana Aymar se disputaron los Regionales A y B que organiza la Confederación Argentina de Hockey. Las chicas del CRAI volvieron a meterse en la pelea grande al vencer a La Salle. Esta vez fue en la final por 3-1. De esta manera, aseguró su plaza propia en el nivel “A” del Regional NEA de la próxima temporada. El subcampeonato de La Salle le otorga la plaza a la ASH para ese mismo estamento. En el sector principal, El Quillá ocuparon la quinta ubicación y Alma Juniors cosechó medalla de plata en Concepción del Uruguay.

CRAI se consagró campeón en Rosario

La escuadra Gitana derrotó por 3 a 1 a La Salle Jobson. Las acciones comenzaron favorables al “colegial”, que logró imponer condiciones desde el inicio y rompió el cero a partir de un fijo bien ejecutado por Mora Bramante durante la etapa inicial. Sin embargo, CRAI no se dejó arrastrar por el golpe, sostuvo su estructura y, desde la paciencia y la circulación, comenzó a trabajar el partido en busca de equilibrar el partido.

Esa búsqueda tuvo su premio en el segundo cuarto, cuando encontró el empate desde un penal de Victoria Bertone. A partir de allí, el trámite se equilibró, con ambos equipos disputando cada tramo sin lograr sacar diferencias. Recién en el último cuarto, CRAI logró inclinar la balanza: Milagros Paniccia apareció para capitalizar una jugada colectiva y luego un fijo, para sellar la remontada.

Para La Salle, el logro adquiere un valor especial al concretar su segundo ascenso consecutivo y ratifica un proceso de crecimiento sostenido. En tanto, para CRAI, es el regreso a los primeros planos, volviendo a posicionarse en la lucha por un lugar en la Superliga.

Más allá del resultado, lo que mostraron ambos equipos representa un gran aliciente y arroja señales muy positivas para encarar lo que viene de la temporada. El certamen también dejó distinciones individuales destacadas: Rocío Carlen (La Salle) impuso su eficacia y resultó la máxima goleadora (seis tantos). Victoria Bertone (CRAI) se erigió como la más influyente del torneo al quedarse con el premio a mejor jugadora (cinco goles). Mientras que Milagros Paniccia (CRAI) marcó la diferencia en el momento decisivo y fue distinguida como la figura de la final.

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La escuadra Colegial no pudo con las Gitanas, tras haber goleado 3 a 0 a Cazadores en semifinales.

La escuadra Colegial no pudo con las Gitanas, tras haber goleado 3 a 0 a Cazadores en semifinales.

Más información de los regionales

Las “tiburonas” derrotaron 4-1 a Regatas de San Nicolás con las conquistas de Martina Borgo, Morena Perino, Francisca Rivadeneira y Lucía Celeri en lo que significó el tercer triunfo en el nivel “A”. Las “cuervas” sumaron el segundo en el “B”. Fue un torneo de mayor exigencia respecto a lo que venía afrontando. Se supo acomodar a ese escenario y, con el correr de los partidos, construyó una campaña que le permitió asegurar la permanencia. Vencieron 3-2 a la línea “C” de su homónimo rosarino. Hubo goles de Camila Alonso y Florencia Tolosa en dos oportunidades.

Alma Juniors de Esperanza se quedó con el subcampeonato del Regional D en Concepción del Uruguay. En la instancia decisiva, cayeron 3-1 frente a Achirense. El descuento del elenco de Adrián Kieffer llegó en los últimos instantes, a través de Sofía Qüagliaro. Más allá del resultado final, la gran campaña tuvo su reconocimiento individual: Paulina Olsen fue distinguida como la mejor jugadora del torneo, mientras que Sarina Simoneit se ubicó como la máxima “artillera”, con cinco tantos. Argentino de San Carlos se subió al podio tras imponerse con autoridad por 3-1 ante San Jorge de Villa Elisa. El Decano construyó una victoria sólida, que terminó de encaminar con las definiciones de Lorena Kloster, Luz Storani y Cecilia Rodríguez.

Por el nivel E, en la provincia del Chaco, El Quillá, la línea del Parque Belgrano quedó en el cuarto puesto. Perdió 2-1 contra Sixty, siendo Sofía Fernández el tanto de las santafesinas. Emilia Adjad ratificó su gran progresión bajo los tres palos al ser elegida mejor arquera del certamen. Santa Fe RC “B” no pudo contra Boca Unidos “B” de Corrientes. El “tricolor” perdió 3-2, con goles de Victoria Báez y Manuela Ríos y finalizó sexto.Colón terminó en el octavo puesto ante su caída 4-3 desde los shootouts tras el empate 1-1 en el tiempo regular con Club del Gran Rosario.

Por el Regional F, gran paso para CRAI Blanco que llegó al podio. Las Gitanas se adjudicaron el bronce al derrotar 4-0 a Rowing Blanco con los tantos de Milagros Cimadevilla en dos oportunidades, Solange Alegre y Eugenia Veglia. Unión quedó sexto. En su despedida del certamen, cayó 1-0 ante Asociación Civil Ciudad de Concordia.

CRAI Rosario Regional
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