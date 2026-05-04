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Se sorteó el cuadro principal del Masters de Roma: quiénes serán los rivales de los argentinos

El quinto Masters 1000 de la temporada (en Roma9 contará con nueve argentinos en el cuadro masculino y Solana Sierra en el femenino.

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 11:19hs
Se sorteó el cuadro principal del Masters de Roma: quiénes serán los rivales de los argentinos

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Roma, luego de que este lunes por la mañana se llevara a cabo el sorteo del cuadro principal.

En el cuadro masculino, los representantes argentinos serán Tomás Etcheverry (24°), Francisco Cerúndolo (25°), Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez.

De todos ellos, Etcheverry y Cerúndolo debutarán directamente en la segunda ronda por estar entre los 32 primeros preclasificados del torneo.

¿Choque de argentinos en la segunda ronda en Roma?

En la segunda ronda podría haber un choque de argentinos, ya que Etcheverry podría verse las caras con Burruchaga en caso de que este último derrote en su debut al italiano Mattia Bellucci.

Cerúndolo, por su parte, se enfrentará con el ganador del partido entre el chileno Alejandro Tabilo y un jugador proveniente de la clasificación.

A su vez, su hermano Juan Manuel, que este año busca acercarse al top 50 por primera vez en su carrera, tendrá como oponente a un jugador proveniente de la clasificación, mientras que Navone protagonizará un interesante cruce con el canadiense Denis Shapovalov.

Por otra parte, Sebastián Báez, quien sigue sin encontrar el rumbo en su juego en los torneos importantes, buscará volver a la victoria cuando se enfrente con el estadounidense Jenson Brooksby.

Por último, Ugo Carabelli se medirá con el estadounidense kazajo Aleksandr Shevchenko, Marco Trungelliti con el estadounidense Zachary Zvajda y Thiago Tirante con el italiano Gianluca Cadenasso.

El otro argentino que podría sumarse al cuadro principal es Francisco Comesaña, quien derrotó en la primera ronda de la clasificación a británico Billy HArris.__IP__

En lo que respecta a la rama femenina la única representante argentina será Solana Sierra, quien debutará en la primera ronda con una oponente proveniente de la clasificación.

Roma Masters Solana Sierra
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