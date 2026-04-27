Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Por la cuarta jornada del Dos Orillas, en la autopista, se midieron las juveniles de CRAI con Estudiantes de Paraná.

Tal como estaba previsto se disputó la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. Se trató de una jornada con cruces reales entre los elencos de la capital santafesina y de la vecina orilla. Así fue que C RAI repartió alegrías con Estudiantes, Santa Fe Rugby se impuso al Paraná Rowing Club y La Salle Jobson hizo lo propio con Tilcara.

Por el certamen Progresión, en Menores de 19, en la autopista, CRAI cayó frente a Estudiantes por 31 a 12, y en reserva, CRAI R superó a Estudiantes R por 28 a 7. Por su parte, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó ante Tilcara por 31 a 24, y en Sauce Viejo, Santa Fe RC A prevaleció ante el Paraná Rowing por 27 a 18, y en reserva, no se disputó. En el polideportivo de la ruta provincial 70, CRAR de Rafaela fue impiadoso y venció a Alma Juniors de Esperanza 77 a 7. En Santo Tomé, Universitario de Santa Fe doblegó a Cha Roga por 22 a 12.

En Menores de 17, La Salle Jobson doblegó a Tilcara de Paraná 33 a 14, Santa Fe RC derrotó con autoridad al Paraná Rowing 65 a 26, y Estudiantes le ganó a CRAI por 22 a 7. En Menores de 16 años, en Cabaña Leiva, Tilcara prevaleció ante La Salle Jobson 55 a 14, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se impuso ajustadamente al Paraná Rowing 28 a 25, y en la autopista, CRAI cayó frente a Estudiantes por 22 a 7.

En Menores de 15, La Salle Jobson superó a Tilcara 13 a 5, y a la vera de la ruta nacional 11, Santa Fe RC derrotó con claridad al Paraná Rowing 62 a 17. A la vera de la autopista, CRAI derrotó a Estudiantes por 28 a 27. En la división Menores de 14, La Salle Jobson venció a Tilcara por 66 a 0, Santa Fe Rugby se impuso a Paraná Rowing 24 a 7, y CRAI le ganó a Estudiantes de Paraná por 40 a 28.

image En Menores de 19 años, los Gitanos cayeron frente a la escuadra entrerriana por 31 a 12.

Por actividad se registró en el certamen Formación. En Menores de 17, Cha Roga Club prevaleció ante Santa Fe Rugby B por 34 a 14, mientras que en Menores de 16, el conjunto Cangrejo prevaleció ante Santa Fe Rugby B por 56 a 22. En Menores de 15, Cha Roga superó a Santa Fe RC B 44 a 14, y en Menores de 14, Santa Fe RC B le ganó a Cha Roga por 30 a 15.

En cuanto a los cruces de amistosos, en Menores de 17, Universitario le ganó a Querandí RC 21 a 14, CRAR de Rafaela a Alma Juniors en Esperanza 19 a 3, y CRAR de Rafaela a Brown de San Vicente por 48 a 0. En Menores de 16 años, CRAR derrotó a San Jorge 29 a 7, CRAR a Alma Juniors de Esperanza 29 a 7, y en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe venció a San Carlos RC por 78 a 8. En Menores de 15, CRAR de Rafaela superó a Alma Juniors 36 a 24, y en Menores de 14, CRAR prevaleció ante Guaycurúes de Sunchales 10 a 0, CRAR a Alma Juniors de Esperanza 33 a 24 y Universitario de Santa Fe a San Carlos 43 a 17.