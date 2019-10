CRAI ganó en el Chaco, y es finalista del Torneo del Interior

Ante un rival muy duro y en condición de visitante, CRAI consiguió el pasaje a la final del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby.

En la provincia del Chaco, los Gitanos lograron superar a CURNE de Resistencia por 32 a 21, luego de un parcial favoable de 18 a 7, y con el arbitraje de Nehuén Jauri Rivero de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

En el otro cruce de semifinales, el cual se desarrolló en los Boulevares de la capital cordobesa, Palermo Bajo se impuso a El Trébol de Paysandú por 38 a 12, con parcial favorables a los anfitriones 21 a 7, bajo el control del misionero Mauricio Escalante.

En consecuencia, la final de esta competición se disputará el próximo sábado 26 de octubre, entre CRAI con Palermo Bajo de Córdoba, en las instalaciones que los Gitanos poseen a la vera de la autopista, en la capital santafesina.

El desarrollo de las acciones

Nadie quiso regalar nada en los primeros minutos. Ambos buscaron, con el pie, posicionarse en campo rival y allí presionar. Curne tuvo la iniciativa, pero chocó con la buena defensa santafesina, hasta que un eficiente Francisco Alberto sumó de a tres gracias a sendos penales, 10 y 14 minutos (0-6).

thumbnail_191019 f2 crai vs curne en resistencia pocholo barreto.jpg fotos gentileza Pocholo Barreto desde Resistencia

Ya por entonces las tendencias comenzaron a definirse. El local con un juego dinámico desplegado, y la visita con el pack lastimando en el corto. En ese contexto, Curne llegó al primer try por intermedio de Alvaro Biscay, después de aprovechar, una pincelada de calidad de Camilo Schanton, para dejar el score 7 a 6, a los 24 minutos.

Sin embargo Crai tomó nota de la pobre producción de los chaqueños en la hilera y pasó definitivamente a tomar el control del juego, buscando precisamente jugar el line out. Así con pelotas propias y ajenas, le quitó confianza al local que cayó en reiterados penales, y llegaron los tries de Matías Peón, 30 y 40 minutos, que aparecía por todos, para dejar el primer tiempo en un claro 7 a 18.

En ese lapso, Curne se canso de cometer infracciones, perdió correlativamente a dos emblemas como Sebastián Bonilla y Guido Grioni por lesión, y para colmo de males Kalim Burlli vio cartón amarillo, en el final del primer tiempo.

Pero los santafesinos siguieron lastimando, al punto que a los 4 minutos del complemento llegó un nuevo try por intermedio del medio scrum Alejandro Molinas (una de las figuras de la cancha, junto Francisco Alberto y al pack santafesino) volvió marcar un nuevo try para dejar el marcador en un categórico 7 a 25.

Pero el campeón del Regional NEA 2019 no se entregó, no bajó los brazos, y con un par de pelotas comenzó a hacer estragos en el abierto y por el centro de cancha en donde se filtró y pudieron llegar los tries de Camilo Schanton, a los 9 y 30 minutos, para dejar el marcador en 21 a 25 y con diez minutos por conversar.

thumbnail_191019 f3 crai vs curne en resistencia pocholo barreto.jpg fotos gentileza Pocholo Barreto desde Resistencia

Sin embargo a partir de allí el oficio, la experiencia y calidad del pack visitante cerró el juego, escondió la pelota, armó células por todo el frente de ataque para controlar a la perfección el match y llegar a un nuevo try por intermedio del ingresado Luciano Simino y dejar el marcador en 21 a 32, con la conversión de Alberto.

Síntesis:

CURNE 21: José Morales, Braian Paulone y Alejandro Luna; Marcelo Rébori y Sebastián Bonilla; Guido Grioni, Juan Cavana y Álvaro Biscay; Karim Burlli y Juan Cruz Palamedi; Mateo Rafart, Guillermo Troiano, Camilo Schanton, Rodrigo Vera y Genaro Carrió. Entrenador: Alejandro Aguirre.

Ingresaron: Juan C. Kees por Bonilla, Pablo Bernaola por Grioni, Franco Ponce por Paulone, Alejandro Vazquez por Morales, Nicolás Bancalari por Troiano, Fernándo Vázquez por Luna, Juan Altamiraano por Vera y Vicente Lobera por Burlli.

CRAI 32: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; Joaquín Schierano y José Dogliani (capitán); Emanuel Piermarini, Tobías Ledesma o Santiago Carreras y José Galvez; Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Franco Radin, Matías Peon, Juan Ignacio Arregui, Lautaro Montini y Tomás Grenon. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Ingresaron: Ignacio Giombi por José Gálvez, Santiago Carreras por Ledesma, Joaquín Berón por Lerche, Lucas Ordano por Arregui, Luciano Simino por Amsler, Pablo Ferreyra por Piermarini y Valentín Colli por Peón.

Primer tiempo:10' penal de Alberto, 14' penal de Alberto, 24' try de Biscay y conversión de Carrió, 30' try de Peón, y 40' try de Peón y conversión de Alberto.

Segundo tiempo: 4' try de Molinas y conversión de Alberto, 9' try de Schanton y conversión de Carrió, 30' try de Schanton y conversión de Carrió, y 38' try de Simino y conversión de Alberto.

Amarillas: Pt: 39´ Burlli (Curne). St: 25´ Dogliani (CRAI).