Uno Santa Fe | Santa Fe | Emergencia Agropecuaria

Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria en el norte provincial y dispuso alivios impositivos para productores

La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, alcanza a localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, además del cinturón hortícola de Santa Fe. Rige desde el 1 de abril al 30 de septiembre. En qué consisten las medidas, y cómo inscribirse.

5 de mayo 2026 · 19:18hs
Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria en el norte provincial y dispuso alivios impositivos para productores

gentileza

Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria en el norte provincial y dispuso alivios impositivos para productores

Con una decisión orientada a dar respuesta inmediata a los productores, el Gobierno de Santa Fe bajo el liderazgo de Maximiliano Pullaro, declaró la Emergencia Agropecuaria en zonas del norte provincial afectadas por excesos hídricos registrados durante abril, que superaron los promedios históricos y generaron un fuerte impacto en la producción.

La medida, instrumentada a través del decreto N° EE-2026-00028389-APPSF-PE y a partir de gestiones del Ministerio de Desarrollo Productivo, abarca localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, así como distritos del departamento La Capital vinculados al cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Recomendaron declarar la emergencia en 16 distritos santafesinos por las inundaciones

Superficie afectada

En términos productivos, la superficie afectada se estima en aproximadamente 1.300.000 hectáreas, incluyendo actividades agrícolas y ganaderas. Los principales daños se registran en cultivos de soja y algodón, mientras que en el sector ganadero el impacto alcanza los campos bajos de distritos que reúnen unas 430.000 cabezas.

“Estamos al lado de cada productor que la está pasando mal. La emergencia no es solo una herramienta administrativa: es una decisión política para acompañar, sostener la producción y cuidar el trabajo en cada territorio”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En la misma línea, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, remarcó: “Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo. El objetivo es que los productores puedan atravesar esta situación sin perder capacidad productiva”.

Beneficios y alivio fiscal

El decreto establece la prórroga de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario para productores rurales con certificado de emergencia, alcanzando las cuotas 3, 4 y 5.

En el caso de productores ubicados en zonas suburbanas, se dispuso la prórroga de las cuotas 2, 3 y 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano.

Además, los productores que cuenten con certificado de desastre agropecuario tendrán la condonación total del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondiente al año 2026.

La normativa también prevé que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o realice devoluciones en los casos en que se hayan abonado cuotas que luego resulten condonadas.

Cómo acceder

Los productores deberán gestionar el certificado de emergencia a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea): https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro

En el caso de los productores apícolas, el trámite se realiza mediante la plataforma Proap: www.santafe.gob.ar/proap/login

El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 30 de junio.

Nueva herramienta para anticipar emergencias

El decreto también crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe), una herramienta destinada a relevar y organizar recursos productivos y servicios del sector.

El registro permitirá identificar disponibilidad de campos para pastaje, alimentos para hacienda y servicios de transporte, con el objetivo de mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Emergencia Agropecuaria Santa Fe productores Norte superficie
Noticias relacionadas
Transporte en jaque en Santa Fe: empresarios aducen falta de fondos para los sueldos y aparece un posible paro

Transporte en jaque en Santa Fe: empresarios aducen falta de fondos para pagar sueldos y aparece un posible paro

Cuidacoches bajo la lupa: Diputados convoca a municipios para destrabar la ley provincial

Cuidacoches bajo la lupa en Santa Fe: Diputados convoca a municipios para destrabar la ley provincial

Escenario nacional complejo: Santa Fe perdió 2.588 empresas en dos años y la caída se profundizó en el inicio de 2026

Escenario nacional complejo: Santa Fe perdió 2.588 empresas en dos años y la caída se profundizó en el inicio de 2026

Avance clave del puente Santa Fe-Santo Tomé: llegó desde Asia la lanzadora de vigas para agilizar la obra

Avance clave del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: llegó desde Asia la "lanzadora de vigas" para agilizar la obra

Lo último

Deportivo Riestra fue goleado por Gremio y se complicó en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra fue goleado por Gremio y se complicó en la Copa Sudamericana

Rosario Central le ganó a Libertad y continúa puntero en el Grupo H de la Copa Libertadores

Rosario Central le ganó a Libertad y continúa puntero en el Grupo H de la Copa Libertadores

Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

Último Momento
Deportivo Riestra fue goleado por Gremio y se complicó en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra fue goleado por Gremio y se complicó en la Copa Sudamericana

Rosario Central le ganó a Libertad y continúa puntero en el Grupo H de la Copa Libertadores

Rosario Central le ganó a Libertad y continúa puntero en el Grupo H de la Copa Libertadores

Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

Transporte en jaque en Santa Fe: empresarios aducen falta de fondos para pagar sueldos y aparece un posible paro

Transporte en jaque en Santa Fe: empresarios aducen falta de fondos para pagar sueldos y aparece un posible paro

Colón ya conoce a su árbitro para recibir a All Boys en el Brigadier López

Colón ya conoce a su árbitro para recibir a All Boys en el Brigadier López

Ovación
Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

La marca de Colón que buscarán igualar Estudiantes e Independiente Rivadavia

La marca de Colón que buscarán igualar Estudiantes e Independiente Rivadavia

Colón 121 años: una lluvia de saludos que refleja el sentido de pertenencia rojinegro

Colón 121 años: una lluvia de saludos que refleja el sentido de pertenencia rojinegro

Colón llegó a un acuerdo con Ignacio Lago para la renovación del contrato

Colón llegó a un acuerdo con Ignacio Lago para la renovación del contrato

Madelón, 250 veces Unión: el DT que volvió a escribir historia en el 15 de Abril

Madelón, 250 veces Unión: el DT que volvió a escribir historia en el 15 de Abril

Policiales
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias