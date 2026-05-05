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Comesaña superó la qualy y se metió en el cuadro principal del Roma Open

El marplatense Francisco Comesaña volvió a destacarse en una fase previa de Masters 1000 y amplía la presencia argentina en Roma.

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 16:42hs
Comesaña superó la qualy y se metió en el cuadro principal del Roma Open

El tenis argentino suma una nueva buena noticia en Europa. Francisco Comesaña volvió a mostrar solidez en la clasificación y se aseguró un lugar en el cuadro principal del Roma Open, uno de los torneos más importantes del circuito sobre polvo de ladrillo.

El jugador de 25 años derrotó al suizo Leandro Riedi por 6-4, 2-6 y 6-4 en un partido exigente, donde supo reponerse tras un bajón en el segundo set para cerrar el encuentro con autoridad en el tercero.

Una costumbre que empieza a repetirse para Comesaña

No es la primera vez que Comesaña atraviesa con éxito una qualy de este nivel. Luego de haberlo logrado en Montecarlo, el marplatense vuelve a meterse en el main draw de un Masters 1000, confirmando su crecimiento en el circuito.

Para él será su 12ª participación en un cuadro principal de esta categoría y la segunda en Roma. En 2025 había logrado avanzar una ronda antes de caer ante Holger Rune, una de las figuras jóvenes del circuito.

Más presencia argentina en Roma

Con la clasificación de Comesaña, la delegación nacional suma otro nombre en el torneo italiano. El marplatense se une a Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez, en una semana con fuerte presencia albiceleste.

Un debut con incógnitas

En la primera ronda del cuadro principal, Comesaña tendrá un desafío interesante frente al alemán Jan-Lennard Struff, actual número 83 del ranking ATP. Será el primer enfrentamiento entre ambos, en un cruce que promete paridad por estilos y momento.

Con confianza en alza y rodaje reciente, el argentino buscará dar un paso más en Roma y seguir afirmándose en la elite del tenis mundial.

Comesaña Roma Masters
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