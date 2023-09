CRAI ganó en Mar del Plata y manda en la zona 5

Las acciones fueron de trámite intenso y equilibrado, con final abierto, y que se resolvió en la última jugada del encuentro, en favor de los Gitanos por 28 a 26. Los dueños de casa se fueron al descanso ganando por 13 a 7, producto de un penal de Renato Abad, un try de Agustín Zelezen convertido por el centro y otro penal de Felipe Charles, respondidos por un try de José Manuel Canuto, el cual convirtió Facundo Beltramino.

Un try de Joaquín García Argibay convertido por Abad y otro penal del centro precedieron al gran momento de Sporting, a los 38′, cuando llegó a situarse en posición muy favorable para ubicarse como puntero del grupo. Abad acertó a los palos un penal muy esquinado y adelantó a los maristas, 26 a 25 para delirio de todos sus aficionados.

CRAI había llegado a situación de dominio con un try de Facundo Garibay y otro de Canuto, convertido por Beltramino, más dos penales del infalible full back. Con el tiempo cumplido, CRAI jugaban con ventaja de penal y, apenas adelante de la mitad de la cancha, Beltramino acertó el drop que fue una daga al corazón de Sporting y sentenció la victoria de los santafesinos.

Los Gitanos consiguieron la cuarta victoria consecutiva, ya que anteriormente habían derrotado a Los Tordos de Mendoza por la reválida por 22 a 10, y posteriormente, en Mendoza, superaron a Banco 36 a 22. La semana pasada, en la autopista, le ganaron a Old Resian de Rosario por 27 a 21. En relación al partido jugado ante el albinegro, hay que destacar la actuación de Facundo Beltramino, ya que el full back Gitano consiguió marcar 13 de los 28 puntos marcados en Mar del Plata.

En Grandfield, Old Resian de Rosario derrotó a Banco de Mendoza 31 a 29. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: CRAI 13, Sporting de Mar del Plata 9, Old Resian 4 y Banco de Mendoza 2. En la próxima fecha a disputarse el próximo sábado 30 de septiembre, CRAI será anfitrión de Sporting de Mar del Plata, y Banco de Mendoza de Old Resian de Rosario.

Síntesis:

Sporting 26- CRAI 28

Sporting de Mar del Plata: Rodrigo Collins, Luca Amalfitani e Iván Ballesteros; Juan Martín Roldán y Pedro Cedarry; Bautista Dallán, Franco Porini y Mario Fernández Criado; Ignacio Fuscaldo y Felipe Charles; Julián Soberón, Juan José Noceti, Renato Abad, Agustín Zelezen y Joaquín García Argibay. Entrenador: Eduardo Zapiola. Luego ingresaron: Santiago Charles, Marcos Macchi, Justo Echevarría, Felipe Mayol, Ignacio Castañón, Adonis González, Federico Theaux y José Ballesteros.

CRAI: José Canuto, Lucas Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Santiago Carreras; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manue Berstein; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenadores: Agustín Capobianco, Ignacio Haeffelli y Emiliano Dalla Fontana. Luego ingresaron: Joaquín Berón, Facundo Garibay, Augusto Otero, Ramiro Del Sastre, José Dogliani y Lautaro Montini.

Primer tiempo: 5´ penal Renato Abad, 11´ try Agustín Zelezen convertido por Abad, 24´ try José Canuto convertido por Beltramino, 27´ penal de Felipe Charles.

Segundo tiempo: 4´ try Facundo Garibay, 8´ try Joaquín García Argibay convertido por Renato Abad, 18´ try José Canuto convertido por Facundo Garibay, 25´ penal Beltramino, 28´ penal Renato Abad, 35´ penal Beltramino, 38´ penal Renato Abad, 40´ drop Beltramino.

Cancha: Sporting de Mar del Plata

Referee: Santiago Bevacqua (Sur)