CRAI se consagró campeón de reserva al superar a Duendes

En la autopista, CRAI venció al verdinegro por 28 a 24 y se alzó con el título en reserva del Regional del Litoral, mientras que en Pre-A, cayó frente a GER por 18 a 12

CRAI consiguió consagrarse campeón de reserva al vencer a Duendes en la autopista.

El saldo a todas luces asoma como positivo, ya que de los tres equipos de plantel superior que CRAI metió en las semifinales de plantel superior del Torneo Regional del Litoral, en dos logró consagrarse campeón , lo que habla a las claras con la seriedad con la que se tomó el trabajo en la base de la pirámide. Al igual que sucedió el año pasado, y ante el mismo rival, en reserva, CRAI derrotó a Duendes y se consagró campeón por 28 a 24.

En cuanto a la división Pre-A, disputada en la bombonerita del Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario doblegó a CRAI por 18 a 12 bajo el control del rosarino Agustín Suárez Silva. Recordemos que el viernes por la noche, en el predio de la autopista, CRAI se consagró campeón en Pre B, tras imponerse a Estudiantes de Paraná por 26 a 24 bajo el arbitraje de Alfredo Fun.

En este encuentro, los Gitanos formaron con: Santiago Nieto, Galo Ayala, Juan Ignacio Funes; Julio Tejerina (h) y Augusto Chemes; Hugo Iturraspe, Estanislao Dallo Conigilio y Emiliano Salazar Torroija; Juan Bautista Baialardo y Augusto Funes; Joaquín Pérez, Lucas Ordano, Daniel Bugnon, Augusto Ruiz y Luca Pecce. Luego ingresaron: Fidel Estrada, Antonio Fendrich, Juan Cruz Pujato, Nahuel Balma, Santiago Ureta Cortés, Benito Langhi, Santiago Olivera y Estanislao Walker.

En el primer tiempo, para los anfitriones hubo un try de Mauricio Rosa y una conversión de Agustín All, mientras que para los santafesinos hubo tres penales de Juan Bautista Bailardo. Por su parte, en el complemento, para el conjunto rosarino dos penales y un try del apertura Augstín All autor de todos los puntos, en tanto, para los de la autopista, hubo dos penales del medio scrum Bailardo.

El medio apertura Francisco Alberto marcó trece puntos ante el verdulero rosarino.

En reserva, los Gitanos se terminaron imponiendo por 28 a 24, en una jornada espléndida, desde lo climatológico, y desde lo deportivo porque se refrendó una muy buena temporada para los tres equipos de plantel superior, y en cuanto al principal, no consiguió clasificar a las semifinales, pero fue importante el haber conseguido el boleto para disputar el año venidero el Torneo del Interior A.

En un contexto de mucha paridad e intensidad, al descanso se fueron ganando los dueños de casa por 13 a 12, producto de un try del full back Cassanello, más dos penales y una conversión del apertura Francisco Alberto. En el complemento, golpeó la visita con un ensayo de Villoslada, pero después los Gitanos se recompusieron y merced a una muy buena concentración, determinación, y correctas acciones ofensivas, darlo vuelta, por intermedio de un try de Ramiro Del Sastre y Cassanello.

Síntesis

CRAI 28- DUendes 24

CRAI: Elio Gariboldi, Gonzalo Liendo y Esteban Russi; Blas Michelini y Juan Martín Mufarrege; Emanuel Piermarini, Pablo Ferreyra e Ignacio Perona; Juan Bautista Raffa y Francisco Alberto; Bautista Lattanzi, Ramiro Del Sastre, Máximo Torres, Santino Zampedri y Ángel Cassanello. Entrenador: Marcelo Carletti. Luego ingresaron: Juan Miguel, Enzo Abraham, Ramiro Ibañez, Antonio Carletti, Ramiro Germano, Tomás Funes Iturraspe, Lautaro Montini y Juan Cruz Fleitas.

Duendes: Tomás Tenaglia, Juan Martín Guli y Facundo Uviedo; Matías Landi y Francisco Ibarguren; Jeremías Del Mastro, Nicolás Solans y Bautista Poniatychyn; Juan Ignacio Araujo y Mariano Rovea; Andrés Villoslada, Felipe Roldán, Juan Cruz Faura, Pedro Selva y Santiago Cáceres. Entrenador: Sebastián Grange. Luego ingresaron: Luciano Ruffinati, José Mazacote, Nicolás Carbone, Federico Ciancio, Alejo Pardini, Julián Denhoff, Patricio Rodríguez Vidal.

Primer tiempo: 2´ penal Francisco Alberto, 11´ try Cassanello convertido por Alberto, 17´ penal Alberto, 22´try Mariano Rovea convertido por Juan Cruz Faura, 25´ try y conversión de Faura.

Segundo tiempo: 1´ try Andrés Villoslada convertido por Faura, 25´ penal Alberto, 32´ penal Faura, 35´ try Ramiro Del Sastre convertido por Alberto, 38´ try Ángel Cassanello.

Tarjetas amarillas: Pablo Ferreyra (CRAI), Poniatychyn y Villoslada (D).

Cancha: CRAI.

Referee: Exequiel Adrover (USR)

Los Gitanos fueron campeones en reserva y pre B, y subcampeones en pre A.

Torneo Regional del Litoral

-Semifinales Top 10

Jockey de Rosario 14- Estudiantes de Paraná 36

Duendes de Rosario 43- Santa Fe Rugby 33

Final: Duendes vs. Estudiantes de Paraná

Semifinales Segunda División:

Alma Juniors 33- Logaritmo 23

Universitario de Santa Fe 16- CRAR de Rafaela 15

Final: Universitario de Santa Fe vs. Alma Juniors de Esperanza

Final Pre B: CRAI 26- Estudiantes 24

Final Pre A: Gimnasia y Esgrima 18- CRAI 12

Final Reserva: CRAI 28- Duendes 24