CRAI sacó boleto para las tres finales de plantel superior del Regional del Litoral

En la autopista, CRAI se impuso en reserva a Santa Fe RC por 25 a 23 con un penal salvador de Francisco Alberto y definirá con Duendes. También ganó en pre A y en pre B, y se cruzará con GER y Estudiantes respectivamente.

CRAI festejó por partida triple, porque en los tres cruces de plantel superior que disputó frente a Santa Fe Rugby consiguió imponerse y sacar el boleto a las finales. Los Gitanos cumplimentaron así un muy buen rendimiento que había arrancado el viernes por la noche en Sauce Viejo con la victoria en Pre B por un ajustado 15 a 13, mientras que ya en la autopista, en Pre A, superó a los Tricolores por 26 a 10, y en Reserva, lo hizo por 25 a 23 con un penal concretado por Francisco Alberto en la última jugada del cotejo.

En Pre B, disputado en Sauce Viejo, en la última jugada del encuentro, en un contexto de marcado equilibrio e intensidad, CRAI derrotó a Santa Fe Rugby Club por 15 a 13 bajo el arbitraje de Facundo Puntillo. La victoria de los Gitanos llegó por un penal conseguido por el wing Ignacio Melo cuando ya estaba el tiempo prácticamente cumplido. También hubo tries de Ignacio Rossi y Juan Cruz Pujato más una conversión de Gerónimo Panza. Para los anfitriones hubo un penal de Guillermo Mariano, un try de Juan Causero, más una conversión y un penal de Tomás Rava.

En Pre A, en la autopista, la victoria de CRAI fue por un contundente 26 a 16 sobre Santa Fe Rugby bajo el referato de Fabián Prats. Para los anfitriones hubo en el primer tiempo, dos penales de Juan Bautista Baialardo, mientras que en el complemento, hubo otros dos penales del medio scrum local, tries de Galo Ayala y Estanislao Walker, más una conversión de Augusto Iturraspe y uno de Antonio Fendrich.

En la autopista, CRAI derrotó en reserva a Santa Fe Rugby por 25 a 23 y definirá con Duendes.

En Reserva, los Gitanos derrotaron a los Tricolores por un ajustado 25 a 23, con un penal de Francisco Alberto cuando se estaba cumpliendo el tiempo reglamentario de juego. También hubo para los locales otro penal y dos conversiones del medio apertura, y tries de Bautista Lattanzi, Gonzalo Liendo y Ángel Casanello. Sin dudas es para destacar que los tres elencos de la entidad de la autopista lograron clasificar a las finales que se disputarán el próximo domingo 8 de noviembre.

La final en reserva la jugará frente a Duendes de Rosario que se impuso a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 40 a 33, mientras que en Pre A, lo hará ante Gimnasia y Esgrima de Rosario que venció a Jockey Club de Rosario por 40 a 23. En la Pre B, la escuadra santafesina será local frente a Estudiantes de Paraná tras haberle ganado en Fisherton a Jockey Club de Rosario por 23 a 20.

Síntesis: CRAI 25- Santa Fe Rugby 23

CRAI: Elio Gariboldi, Gonzlo Liendo y Esteban Russi, Antonio Carletti y Juan Martín Mufarrege; Emanuel Piermarini, Ramiro Germano e Ignacio Peroná; Juan Bautista Raffa y Francisco Alberto; Bautista Lattanzi, Ramiro Del Sastre, Máximo Torres Jozami, Santino Zampedri y Ángel Casanello. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: Enzo Abraham, Ramiro Ibañez, Blas Michelini, Pablo Ferreyra, Juan Bautista Baialardo, Lautaro Montini y Juan Cruz Fleitas.

Santa Fe Rugby: Gabriel Savino, Joaquín Sabater y Juan Benet; Joaquín Alonso y Agustín Ballal; Lorenzo Peña, Manuel Iturraspe y Luciano Fonti; Conrado Obeid, Lautaro Valentinuzzi, Valentino Cobelli, Lucio Ruata, Francisco Eleuteri, Pedro Baraldi y Augusto Basso. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Ignacio Poletti, Franco Peloso, Juan Pablo Casals, Tomás Fertonani, José Stratta, Manuel Borzone y Agustín Maidana.

Primer tiempo: 1´ try Conrado Obeid convertido por Augusto Basso; 6´ penal Francisco Alberto, 11´ try Gabriel Savino convertido por Basso, 16´ penal Basso, 27´ try Santino Zampedri.

Segundo tiempo: 10´ try Gonzalo Liendo convertido por Francisco Alberto, 13´ penal Basso, 20´ penal Basso, 29´ try Ángel Cassanello convertido por Francisco Alberto, 38´ penal Francisco Alberto.

Tarjetas amarillas: Ramiro Germano (CRAI), Joaquín Alonso, Felipe Stratta (SFRC)

Cancha: CRAI

Referee: Tadeo Hereñú (Rosario)