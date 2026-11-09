Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

El 22 de enero, Unión inició la temporada con un empate ante Platense. Este viernes, también en Santa Fe, la cerró con un triunfo 2-0 ante Vélez.

Unión terminó el año con una victoria ante Vélez por 2-0 en el 15 de Abril, un resultado que le permitió despedirse de su gente con una sonrisa, aunque sin alcanzar el objetivo de meterse en los playoffs del Torneo Clausura. Sin embargo, más allá de los tres puntos, el último partido de la temporada dejó una imagen que permite dimensionar lo que atravesó el equipo durante estos meses: la enorme transformación que sufrió el plantel respecto de aquel que comenzó el año.

Para encontrar el punto de partida hay que retroceder hasta el 22 de enero. Aquella noche, el equipo dirigido por Leonardo Madelón debutó en la temporada frente a Platense, también en el estadio 15 de Abril, con un empate 0-0. Casi diez meses después, el cierre volvió a encontrarlo en casa, aunque con una formación completamente diferente en buena parte de sus nombres.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La comparación entre ambos equipos es contundente. De los 11 futbolistas que fueron titulares ante Platense, solamente tres repitieron frente a Vélez: Matías Mansilla, Julián Palacios y Cristian Tarragona. Los otros ocho lugares fueron ocupados por jugadores que llegaron, ganaron protagonismo o encontraron su espacio a partir de las modificaciones que atravesó el plantel.

Dos formaciones que reflejan la transformación de Unión

El equipo que comenzó la temporada ante Platense estuvo integrado por Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

En cambio, para el último compromiso frente a Vélez, Madelón dispuso la siguiente formación: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La diferencia no es solamente numérica. Detrás de esos ocho cambios hay una explicación vinculada directamente con el mercado de pases, las decisiones deportivas, las lesiones y la necesidad de reconstruir una estructura futbolística en plena competencia.

Las salidas que obligaron a reconstruir el equipo titular de Unión

Durante el receso, Unión sufrió una sangría importante. Madelón perdió futbolistas que tenían un peso significativo en la estructura del equipo, ya sea por transferencias o por diferentes circunstancias contractuales.

Las partidas de Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco, Rafael Profini y Mauro Pittón representaron cuatro bajas de consideración, aunque las arcas del club se vieron totalmente beneficiadas. A ellas se agregaron otras salidas por rescisión de contratos o finalización de los vínculos, que también obligaron al cuerpo técnico a modificar alternativas y buscar nuevas respuestas.

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A ese escenario se sumó una ausencia particularmente sensible: Lautaro Vargas sufrió una rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas, una lesión que lo marginó de la competencia. Además, recientemente debió someterse a una intervención quirúrgica por una pubalgia.

De esta manera, el entrenador tuvo que afrontar una segunda parte de la temporada con un plantel renovado, en el que varios futbolistas debieron asumir responsabilidades que anteriormente correspondían a otros compañeros.

Un Clausura irregular y una deuda inédita para Madelón en Unión

La reconstrucción también tuvo su correlato en los resultados. Unión transitó un Torneo Clausura con demasiados altibajos, sin conseguir la regularidad necesaria para meterse entre los clasificados a los octavos de final.

Y hay un dato que marca la dimensión de lo ocurrido: desde que Madelón inició su actual ciclo, es la primera vez que Unión no consigue avanzar a los playoffs.

UNO Santa Fe | José Busiemi

En el Clausura 2025, el Tate había logrado meterse entre los 16 mejores, aunque su recorrido terminó prematuramente en Santa Fe, cuando Gimnasia de La Plata lo sorprendió y lo eliminó por 2-1 en el 15 de Abril.

En el Apertura 2026, el equipo volvió a demostrar que podía competir en instancias decisivas. En los octavos de final consiguió una victoria de enorme valor al eliminar por 2-1 en Mendoza a Independiente Rivadavia, que por entonces era el mejor equipo de la tabla general. Sin embargo, su camino terminó en Córdoba, donde cayó 2-0 ante Belgrano, que posteriormente se consagraría campeón.

Esta vez, en cambio, ni siquiera pudo alcanzar esa instancia.

El 2-0 ante Vélez, un cierre que deja más que tres puntos

El triunfo frente a Vélez permitió cerrar la temporada con una imagen positiva, pero también dejó expuesta una realidad que atravesó todo el segundo semestre: Unión debió reinventarse sobre la marcha.

Entre aquel equipo que enfrentó a Platense en enero y el que terminó jugando ante Vélez en noviembre hubo una refundación prácticamente completa de la formación titular. Apenas Mansilla, Palacios y Tarragona consiguieron mantenerse en ambos equipos.

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No es un dato menor ni una simple curiosidad estadística. Explica, en buena medida, las dificultades que tuvo Madelón para encontrar continuidad, sostener una estructura y consolidar un funcionamiento en un campeonato que exigió respuestas inmediatas.

Unión terminó el año ganándole a Vélez y recuperando algo de tranquilidad. Pero la comparación entre el primer equipo de la temporada y el último deja una conclusión inevitable: el Tate terminó jugando con una identidad de nombres muy distinta a la que había imaginado cuando comenzó el 2026. La reconstrucción fue profunda y los resultados del Clausura terminaron reflejando el costo deportivo de esa transformación.