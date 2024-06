CRAI se consolida en un parejo Regional del Litoral

Alejandro Molinas.jpg El agónico try de Alejandro Molinas (h) con el que CRAI le ganó a CAE en el parque Urquiza.

El entrenador del plantel de CRAI indicó que "fue un partido parejo, en donde creo que en el final estaba más para el lado de ellos, porque prácticamente estaba el tiempo cumplido, ellos tenían la pelota, y nos tocó ganar a nosotros. Ellos por el afan de que les gusta jugar mucho se equivocaron y esta vez tuvimos la suerte de llegar y marcar un try que fue lo que nos dio la victoria.

En el mismo sentido el coach manifestó que "logramos revertir sobre el final con el try del Ale Molinas, ya que nunca nos dimos por vencidos ni por muertos a lo largo de todo el torneo. El año pasado prácticamente fue lo mismo, cuando nos iba mal tampoco bajábamos la cabeza, los chicos están siempre dispuestos a entrenar y con muy buena energía. Creo que eso se termina reflejando dentro de la cancha".

Valioso triunfo en el parque Urquiza

"Siempre hay cosas para corregir, ya que este es un torneo muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y hoy están los triunfos logrados por detalles. Capaz que CAE se equivocó un poquito más que nostros, y fue por eso que nosotros los pudimos derrotar. Pero siempre hay que seguir trabajando sobre los errores, el TRL la obtención es fundamental, donde nosotros ponemos un poco el foco en las formaciones fijas como el scrum y el line out" precisó el ex medio scrum.

CRAI.jpg El coach Gitano fue claro al señalar que todavía falta mucho para considerarse clasificados a semifinales.

En el mismo sentido resaltó que "Nos encontramos contra un rival donde juega muy similar a nosotros, con una defensa muy dura, muy organizada, donde son muy disciplinados, al igual que nosotros, y que les gusta jugar con la pelota en cuanto al ataque".

Todavía falta mucho para la definición

Nadie puede dejar de ilusionarse de lo cercano que está que CRAI pueda lograr el objetivo de clasificar a las semifinales. Igualmente, el mismo responsable técnico puso los pies sobre la tierra al manifestar que "En verdad falta mucho para las semifinales, faltan cinco partidos, estamos todos ahí, muy parejos, hoy nosotros estamos punteros, bien posicionados, no hay que gastar a cuenta, y lo que más se rescata es trabajar un poco con el triunfo, lo cual hace todo más fácil. Lo que sí no te da descanso, el Regional no te permite relajarte, ni un segundo para relajarte".

CRAI.jpg CRAI viene de ganarle a CAE 24 a 22, y ahora será anfitrión de Rowing en la autopista.

Lo que viene para el Gitano es el choque ante Rowing en la autopista, sobre lo que dijo que "Hay que destacar que Rowing es un gran equipo, lo ha demostrado durante el torneo, y a nosotros nos ganó en la primera ronda, por lo que va a darse un partido muy duro. Es un buen equipo, lo viene demostrando, juega muy bien al rugby, porque hay que trabajar muy bien en la semana para afrontar ese partido".

Por último, Agustín, fue contundente al señalar que "Hay algo que siempre me ha quedado y refleja esa frase que dice ´ningún jugador es tan bueno, como todos juntos´. Lo que quiero decir es que dentro de un equipo hay debilidades y fortalezas, que si combinas y trabajas en conjunto pueden lograrse grandes cosas. Ningún jugador es imprescindible, pero si todos son importantes".