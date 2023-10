CRAI disfruta de un presente auspicioso en el Torneo del Interior

Facundo ya había tenido una experiencia anterior en Europa, concretamente en la misma Italia, en el equipo Prato, y luego en Escocia. Formó parte del equipo que tuvo un excelente desempeño en el Nacional de Clubes, y también en el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby cuando se disputaba el Campeonato Argentino de Mayores. Vale resaltar que Beltramino actualmente juega de full back, pero está claro que es un back polifuncional, en el cual su potencia y efectividad con el píe es clave.

El polifuncional back Gitano viene de jugar en Italia, y debió ganarse su lugar para regresar a primera.

"Estamos contentos por este proceso, veo que poco a poco se va ensamblando el equipo. Por lo que he escuchado, porque no he estado presente, es que se ha empezado a trabajar desde principio de año, que hoy por hoy está dando sus resultados, y teniendo en cuenta que es un equipo joven con muchos chicos que están dando sus primeros pasos en primera, es un buen presente para motivar que se siga creciendo" le dijo Facundo Beltramino a UNO Santa Fe.

El full back de CRAI aseguró que "le ganamos bien a Sporting, empezamos mejor, después se nos complicó mucho, incluso estuvimos abajo en el marcador, faltan unos quince minutos para finalizar el partido, pero después lo supimos sacar de vuelta, y es algo que, hablando con los más grandes, en otros momentos esos partidos se nos hubiesen escapado, inclusive jugando mejor que ahora". En el mismo sentido añadió que "sin jugar un rugby tan bien y con muchos errores, terminamos cerrando los partidos a nuestro favor, que es algo que antes no pasaba".

Beltramino aseguró que el choque ante Banco de Mendoza será duro, y que la clave estará en estar concentrados.

CRAI viene invicto, tiene cinco partidos sin perder, lo cual no deja de ser positivo. "No perder siempre es bueno, yo en eso tengo un pensamiento que es que hay que ganar como sea, y es válido. Hoy nos sirve para estar arriba y mirar a todos para abajo. Creo que con un partido más ya estaríamos clasificados, y es importante volver a estar en esta situación y volver a conocer la victoria porque, teniendo en cuenta para atrás lo que pasó en todo el año, sirve para empujar a los más jóvenes, y al resto del grupo, porque siempre es bueno trabajar en medio de la victoria".

Se viene Banco de Mendoza de local y sobre como avizora el choque ante los mendocinos, la Mona Beltramino, expresó que "va a ser un partido durísimo, ellos tienen un equipo que juega con mucha dinámica desde el uno hasta el quince, saben mover la pelota, te hacen correr un montón y lo que nos ha pasado en el partido que ya jugamos, en el momento que nos desconcentramos y nos vamos del partido, lo sufrimos mucho. Vamos a tener que estar atentos los ochenta minutos para poder plasmar lo que entrenamos en el campo de juego".

Si bien su mayor virtud es la de ser un gran pateador, se trata de un back que puede jugar en diferentes puestos.

El regreso a jugar con los amigos

El quince del equipo Gitano viene de jugar en Europa, y sobre esta decisión de no volverse y quedarse explicó que "puede parecer poco tiempo, pero la verdad es que yo lo sufrí mucho, cuando llegué de Europa tuve que empezar desde abajo, algo que no estaba acostumbrado, obviamente que está perfecto, porque son las reglas del juego. Uno se fue, y cuando vuelve tiene que ganarse nuevamente su lugar. Me costó, lo sufrí, no te voy a mentir en eso, pero poco a poco fui encontrando mi lugar y ahora estoy donde quería".

"Estuve dos jugando en Italia, el primero en el Amatori Catania, Sicilia, en el sur italiano, y después me fui a otro equipo a cuarenta minutos de Roma. Rugbísticamente el nivel no es alto, pero fui por otros objetivos, con mi novia, estuve allá dos años, haciendo experiencia, viajando, que era lo que más me importaba, y decidí volver porque, en realidad vine de vacaciones, tuve varias ofertas, pero las fui rechazando" sostuvo Beltramino sobre su reciente regreso de Europa.

Agregó que "sentía que así lo tenía que hacer, y la última y más importante había dicho que sí, al día siguiente me arrepentí, y dije que no podía ir porque la verdad es que sentí que no era necesario irme. Sinceramente siempre extrañé mucho a mis amigos, al club, a mi familia, y jugar en la cancha 1 de CRAI a las cuatro de la tarde. Eso me pesó bastante, para tomar la decisión definitiva de quedarme en Santa Fe".