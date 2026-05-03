Santa Fe posee 2.700 kilómetros de rutas nacionales, 53% en mal estado: ya hubo 34 muertos en 2026

Las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe están bajo alerta por su estado. La ruta 34 encabeza el ranking de peligrosidad

El estado de las rutas nacionales en Santa Fe, se cobra vidas

El deterioro de las rutas nacionales en Santa Fe dejó de ser abandono y se volvió una amenaza cotidiana: entre enero y abril hubo 34 muertes en siniestros viales, mientras más de 53% de los 2.700 kilómetros está en estado “malo”, según la Federación del Personal de Vialidad Nacional. El informe advierte falta de mantenimiento y reclama una reconstrucción urgente.

Las rutas más afectadas son la 8, 9, 11, 33, 34, 78, 95, 178, A012 y parte de la 168, con baches, banquinas descalzadas y escasa señalización. Solo 20% de la red está en buen estado, mientras el 26,3% es regular. El estudio se basó en el Índice de Estado (IE), que mide deterioro del pavimento y otras variables.

Desde Fepevina señalaron que las rutas están “detonadas” y requieren reconstrucción total, además de ampliación de calzada en tramos con alto tránsito. A nivel nacional, entre 65% y 70% de los corredores viales están en estado regular o malo.

El mal estado de las rutas también generó cruces políticos: legisladoras santafesinas reclamaron al gobierno nacional por la falta de mantenimiento, con foco en las rutas 33, 11, 34 y 178. En paralelo, crece el malestar social por tragedias viales vinculadas al deterioro.

El ranking de rutas nacionales más peligrosas

La Ruta Nacional 34 encabeza el ranking de las más peligrosas, con alta circulación de camiones y elevada siniestralidad: en 2026 ya registró 12 muertes en nueve siniestros. Le siguen las rutas 33 y 11, con graves fallas estructurales, calzadas insuficientes y baches que obligan a circular por la banquina.

Datos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indican que la siniestralidad fatal en rutas nacionales es seis veces mayor que en las provinciales: 1,3 muertes cada 100 kilómetros contra 0,2. Factores como lluvia, niebla y el mal estado del camino multiplican el riesgo.

Funcionarios provinciales denunciaron que las reparaciones nacionales son parciales y muchas veces ordenadas por la Justicia. Además, cuestionaron la falta de definiciones sobre obras claves y el plan de concesionar rutas.

Desde Fepevina y el gobierno provincial coinciden en que los usuarios “pagan tres veces” por rutas en mal estado: con impuestos, peajes y el desgaste de sus vehículos. Advierten que la falta de mantenimiento podría derivar en responsabilidades judiciales, ya que implica poner en riesgo la vida de las personas.

carteles en las rutas nacionales 1.jpg Carteles rojos y letras blancas para denunciar el "olvido" nacional. gentileza

Peligro mortal en Santa Fe

El estado de las rutas nacionales en Santa Fe ha alcanzado niveles críticos, transformándose en un peligro mortal para quienes las transitan. Con más de 53% de la red en condiciones deplorables, la falta de mantenimiento estatal se traduce en una tragedia diaria que ya se cobró 34 vidas este año.

accidente fatal circunvalación El accidente sucedió a la madrugada y dejó como saldo una personas fallecida gentileza LT9

Los puntos más críticos de la red vial

Según los informes técnicos de Fepevina y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el deterioro no es parejo, sino que se concentra en corredores vitales para la economía y el transporte:

Ruta Nacional 34: Lidera el ranking de peligrosidad. Con alta concentración de camiones y falta de banquinas pavimentadas, registra la mayor tasa de mortalidad (3 fallecidos cada 100 km).

Ruta Nacional 33: Presenta fallas estructurales profundas donde la base del asfalto ha cedido, convirtiendo el tránsito en una "ruleta rusa".

Ruta Nacional 11: Posee baches de tal magnitud que obligan a los conductores a circular por las banquinas en tramos de hasta 500 km.

El "triple cobro" sin contraprestación

Una de las mayores denuncias de los organismos técnicos y funcionarios provinciales es la paradoja económica que enfrentan los usuarios. Se afirma que el ciudadano paga tres veces por el mantenimiento que no recibe:

Impuesto al combustible: Un porcentaje de cada carga va directo a Vialidad Nacional.

Peajes: Cobros directos en los corredores.

Mantenimiento vehicular: El costo extra por roturas debido al mal estado del pavimento.

Datos comparativos alarmantes

El informe destaca una brecha abismal entre la gestión nacional y la provincial dentro del mismo territorio.

La falta de respuestas del gobierno nacional ha escalado a la arena política y judicial. Mientras la provincia reclama el traspaso de obras o la reactivación del mantenimiento, la Justicia Federal ya ha emitido fallos condenando a Vialidad Nacional a realizar reparaciones urgentes. La gestión actual nacional, por su parte, apunta a un modelo de concesiones privadas, lo que genera incertidumbre sobre los tiempos de reconstrucción de estas arterias vitales.