Crece la expectativa por el posible arribo de Messi a Sauce Viejo antes de celebrar las Fiestas en Rosario

Sería a raíz de los arreglos aún inconclusos en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR). Llegaría el miércoles a la estación aeroportuaria de Sauce Viejo para luego trasladarse a su residencia en el sur provincial.

15 de diciembre 2025 · 18:43hs
Santa Fe se prepara para un arribo que, aunque breve, no pasará inadvertido. Fuertes rumores que se instalaron en las últimas horas en la capital provincial, indican que Lionel Messi tiene previsto llegar este miércoles al Aeropuerto de Sauce Viejo de manera circunstancial para luego trasladarse a Rosario a pasar las Fiestas de fin de año junto a su familia.

Pese a toda la información que cobra fuerza en las últimas horas, desde el Aeropuerto de Sauce Viejo indicaron a UNO Santa Fe que aún, siendo lunes, no cuentan con la confirmación de un plan de vuelo que traslade a Lionel Messi y todo su entorno.

Refacciones en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR)

El impacto es total en la gente. La terminal aérea de Fisherton continúa en refacciones, motivo por el cual los vuelos a la Cuna de la Bandera están recayendo en Sauce Viejo, que desde esta semana suma además un condimento extra: la apertura de la zona primaria aduanera, condición que lo convierte formalmente en internacional.

El capitán de la Selección Argentina arribará en su avión particular y, tras completar el operativo habitual, se trasladará en un auto hacia Funes (localidad del Gran Rosario), donde reside cada vez que regresa al país. La estadía tendrá un cronograma familiar y reservado, con la asistencia al casamiento de su hermana el 3 de enero.

Un paso fugaz de Messi que genera expectativa en Santa Fe

Aunque la presencia de Messi en Santa Fe será apenas de tránsito, el solo hecho de su llegada ya capta la atención de fanáticos y curiosos. No es habitual que el jugador más famoso del mundo toque suelo santafesino, y menos aún en un contexto donde el aeropuerto comienza a tomar un nuevo protagonismo regional. Un Messi que no viene de una grata visita a Calcula, India, donde debió irse antes de lo previsto por el desmadre en las tribunas. Tal fue el impacto que fue detenido el organizador del evento por estafa a la gente.

Sauce Viejo se transforma así, por unos minutos, en el punto de ingreso del mejor jugador del planeta. Un paso rápido, casi silencioso, pero suficiente para que Santa Fe vuelva a quedar en el centro de la escena, con Messi como protagonista involuntario de un momento que no pasa desapercibido.

¿Cuándo estará lista la pista del Aeropuerto de Rosario?

El Aeropuerto Internacional Rosario entró en las últimas horas de obra y, tal cual lo prometido, el próximo 29 de diciembre comenzará a operar para que el 30, a la 1, aterrice el primer avión. Una máquina de Copa Airlines que, poco después, partirá hacia Panamá. Antes del retorno a la actividad, el 27 de diciembre la aeroestación será inaugurada con una fiesta popular que permitirá que la población pueda conocerla recorriendo cada rincón (incluso con guías) y disfrutando de un show.

