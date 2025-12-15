Finalissima 2026: la Selección argentina enfrentará a España en marzo, solo falta anuncio oficial

La Selección Argentina se medirá con España, campeón de la Eurocopa, en la Finalissima 2026. UEFA y RFEF ya cerraron el acuerdo.

La Finalissima 2026 entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha definida, según confirmó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) . El partido, que enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa , se jugará en marzo, y solo resta el anuncio oficial por parte de UEFA para su confirmación definitiva.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA, solo falta la comunicación formal”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles, despejando semanas de especulaciones sobre el regreso de este evento internacional.

Historia y relevancia de la Finalissima

La Finalissima regresó al calendario en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan para consolidar este duelo entre campeones continentales como un evento recurrente en el fútbol internacional. La edición de 2026 promete repetir la emoción y consolidar el prestigio del torneo.

Sede y detalles aún por confirmar

Aunque aún no se oficializó la sede ni el horario, trascendió que el partido podría desarrollarse en Qatar el 27 de marzo, como fecha tentativa. La organización de este encuentro será anunciada formalmente por UEFA en los próximos días, completando la confirmación de un evento que ya genera gran expectativa en el fútbol mundial.