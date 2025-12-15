Uno Santa Fe | Ovación | Finalissima 2026

Finalissima 2026: la Selección argentina enfrentará a España en marzo, solo falta anuncio oficial

La Selección Argentina se medirá con España, campeón de la Eurocopa, en la Finalissima 2026. UEFA y RFEF ya cerraron el acuerdo.

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 18:12hs
Finalissima 2026: la Selección argentina enfrentará a España en marzo, solo falta anuncio oficial

La Finalissima 2026 entre la Selección Argentina y España ya tiene fecha definida, según confirmó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El partido, que enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, se jugará en marzo, y solo resta el anuncio oficial por parte de UEFA para su confirmación definitiva.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA, solo falta la comunicación formal”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles, despejando semanas de especulaciones sobre el regreso de este evento internacional.

LEER MÁS: Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Historia y relevancia de la Finalissima

La Finalissima regresó al calendario en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan para consolidar este duelo entre campeones continentales como un evento recurrente en el fútbol internacional. La edición de 2026 promete repetir la emoción y consolidar el prestigio del torneo.

Sede y detalles aún por confirmar

Aunque aún no se oficializó la sede ni el horario, trascendió que el partido podría desarrollarse en Qatar el 27 de marzo, como fecha tentativa. La organización de este encuentro será anunciada formalmente por UEFA en los próximos días, completando la confirmación de un evento que ya genera gran expectativa en el fútbol mundial.

Finalissima 2026 Selección Argentina España UEFA
Noticias relacionadas
en boca se diluyen las opciones de borja y dyabala

En Boca se diluyen las opciones de Borja y Dyabala

¿Messi en Santa Fe? El motivo por el cual podría desembarcar en el aeropuerto de Sauce Viejo antes de llegar a Rosario

Crece la expectativa por el posible arribo de Messi a Sauce Viejo antes de celebrar las Fiestas en Rosario

afa respaldo a ituzaingo tras juicio millonario y evito la quiebra del club de ascenso

AFA respaldó a Ituzaingó tras juicio millonario y evitó la quiebra del club de ascenso

godoy cruz presento a toedtli como dt: queremos un equipo que transmita

Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: "Queremos un equipo que transmita"

Lo último

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Último Momento
El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Pymes santafesinas en alerta: el efecto Temu y Shein disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Pymes santafesinas en alerta: el "efecto Temu y Shein" disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Ovación
Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026