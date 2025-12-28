Uno Santa Fe | Ovación | Napoli

Cremonese de Toni Sanabria cayó ante Napoli y no pudo hacerse fuerte en casa

Con Toni Sanabria como titular, el Cremonese perdió 2-0 ante Napoli en el Giovanni Zini. El equipo de Antonio Conte se afirma en la pelea por la Serie A.

28 de diciembre 2025 · 17:18hs
El Cremonese de Antonio “Toni” Sanabria no logró hacerse fuerte en condición de local y cayó 2-0 ante Napoli en el estadio Giovanni Zini, por una nueva fecha de la Serie A. El delantero paraguayo fue titular y encabezó el ataque, pero su equipo sufrió la jerarquía del conjunto dirigido por Antonio Conte.

Sanabria fue titular, pero Napoli impuso su jerarquía

El atacante paraguayo Antonio Sanabria fue de la partida y lideró la ofensiva del Cremonese hasta el minuto 60, acompañado por el experimentado delantero inglés Jamie Vardy. Sin embargo, el conjunto local chocó reiteradamente contra una defensa sólida y bien plantada del equipo napolitano.

A pesar del empuje inicial y del acompañamiento del público, el Cremonese no logró traducir su intensidad en situaciones claras de gol.

Hojlund marcó la diferencia para el equipo de Conte

La gran figura del encuentro fue el danés Rasmus Hojlund, quien anotó los dos goles del partido y confirmó su excelente presente. El primer tanto llegó antes del cuarto de hora, tras capturar un rebote en el área chica y vencer al arquero Emil Audero.

Antes del descanso, el delantero europeo volvió a aparecer con una media vuelta letal, sentenciando un trámite que Napoli supo controlar con oficio durante el complemento.

Un cierre sin respuestas para el Cremonese

Tras la salida de Sanabria en la hora de juego, el equipo dirigido por Davide Nicola perdió profundidad y peso ofensivo, resignándose a una derrota ante su gente. Napoli manejó los tiempos y defendió la ventaja sin sobresaltos en la segunda mitad.

Con este resultado, el Cremonese se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que Napoli trepó a la segunda posición con 34 puntos, presionando a Inter y Milan en la lucha por el liderazgo y reafirmándose como candidato al Scudetto.

Ahora, el equipo de Toni Sanabria deberá enfocarse en el próximo compromiso para recuperar los puntos perdidos en casa, con el paraguayo nuevamente como pieza clave en el objetivo de asegurar la permanencia en la elite del fútbol italiano.

