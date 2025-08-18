Uno Santa Fe | Ovación | Tottenham

Cristian Romero renovó contrato en Tottenham tras ser designado capitán

El defensor Cristian Romero extendió su contrato en Tottenham hasta junio de 2029. Recientemente fue elegido capitán

18 de agosto 2025 · 18:01hs
Cristian Romero renovó contrato en Tottenham tras ser designado capitán

Cristian Romero es considerado uno de los mejores defensores centrales del mundo entero. Sus grandes desempeños con la Selección Argentina y con el Tottenham Hotspur en los últimos años hicieron que muchos de los clubes más importantes de Europa se interesaran en él, como los dos gigantes de Madrid, el Real y el Atlético.

En el conjunto londinense, donde es uno de los principales baluartes del plantel y de los jugadores favoritos de la hinchada, hicieron lo posible por blindarlo. Tras una temporada 2024/25 en la que ganaron la Europa League, y con la salida del histórico Heung-Min Son, designaron al Cuti como capitán del equipo, y este lunes hicieron un importantísimo anuncio.

Cristian Romero renovó contrato en Tottenham

Este lunes, los Spurs anunciaron en sus redes oficiales que el defensor cordobés de 27 años renovó su contrato hasta junio de 2029. "Trabajo duro y alma, juntos: este es mi contrato con ustedes", fueron las palabras el ex Belgrano para los fanáticos en el posteo que daba a conocer la noticia.

Romero llegó a Tottenham en 2021 tras un gran paso por la Atalanta de Italia y una destacada actuación en la Copa América 2021, con campeonato incluido. Acumula un total de 126 partidos disputados en el conjunto inglés, con 8 goles convertidos (el más reciente en la Supercopa Europea contra PSG) y 3 asistencias.

Tras el anuncio oficial, el club publicó un video en el que el Cuti dejó un sentido mensaje para los hinchas: "Estoy muy feliz aquí. Para mí, este club es el mejor en el mundo. Lo que fueron estas dos semanas, primero siendo designado capitán y ahora extendiendo mi contrato, pera mi es fantástico. Tomé una gran decisión", señala en un principio.

"Quiero agradecerles a los fanáticos por el increíble apoyo todos los partidos y todos los días", agregó Cuti Romero a continuación. Y concluyó con un deseo para la nueva temporada que deberán afrontar los Spurs: "Amo el fútbol y amo este club. Quiero ganar otro trofeo acá".

