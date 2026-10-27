Cristiano Ronaldo, entre la polémica y el regreso: quedó en la prelista de Portugal

Cristiano Ronaldo fue incluido en la prelista para los próximos compromisos de la UEFA Nations League. Cumplida la suspensión, podría regresar al seleccionado.

Cristiano Ronaldo está cerca de dejar atrás el conflicto que protagonizó con la Selección de Portugal durante la última fecha FIFA. Después de abandonar la concentración en medio de su malestar por no sumar minutos ante Noruega, el atacante de Al-Nassr apareció en la prelista del entrenador Jorge Jesús para los próximos encuentros de la UEFA Nations League y podría volver a vestir la camiseta de su país en noviembre.

La sanción impuesta al capitán portugués incluyó una multa económica de 255 euros y una suspensión de 30 días, que finalizará el 30 de octubre. De esta manera, el experimentado delantero quedará habilitado para disputar los dos últimos compromisos de la fase de grupos del certamen continental, previstos para el 14 de noviembre frente a Dinamarca, en condición de local, y el 17 ante Gales, como visitante.

La inclusión en la prelista representa una señal favorable para el regreso de CR7, aunque la convocatoria definitiva todavía deberá confirmarse. El futbolista continúa persiguiendo la histórica marca de los mil goles en su carrera, otro de los grandes objetivos que mantiene en esta etapa de su trayectoria.

El conflicto con el entrenador que sacudió a Portugal

El episodio se desató después de la victoria portuguesa por 2-1 frente a Noruega, disputada el 27 de septiembre en Oslo. Ronaldo se habría molestado al permanecer en el banco de suplentes, pese a haber realizado movimientos de calentamiento durante aproximadamente media hora sin ingresar al campo.

La situación derivó en su salida de la concentración y en una posterior disculpa pública dirigida a los hinchas y a sus compañeros. En un mensaje que luego eliminó de sus redes sociales, el atacante cuestionó la decisión del seleccionador y sostuvo que no correspondía hacer calentar a un jugador de su trayectoria para finalmente dejarlo sin participación.

Ahora, con el castigo cerca de quedar cumplido y su nombre nuevamente entre los posibles convocados, Portugal podría recuperar a una de sus principales figuras para el tramo decisivo de la Nations League.