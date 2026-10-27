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Intensa semana de reprogramaciones en el Clausura Lautaro Fagioli

La postergación de la fecha 9 del Clausura de Primera A obligación a que este martes se disputen cinco cotejos, en el que se destacan UNL con Colón, y la visita de Ateneo a Newells.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 08:23hs
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Universidad del Litoral recibirá en Colonia San José a Colón de Santa Fe.

Universidad del Litoral recibirá en Colonia San José a Colón de Santa Fe.

La Liga Santafesina de Fútbol vivirá una semana recargada de actividad, con muchos partidos, para recuperar los cotejos válidos por la novena fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que fue postergada por las adversas condiciones climáticas del pasado fin de semana. La diagramación de un cronograma exhaustivo resultó que este martes 27 habrá cinco cotejos y tres el miércoles, sumado al cruce del adelanto del décimo capítulo que viene con el clásico entre Sanjustino con Colón de San Justo ya que ambos están disputando el Regional Amateur Litoral Sur.

LEER MÁS: La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

Comienzan las reprogramaciones de la fecha 9 del Clausura

Recordemos que ya se disputaron tres encuentros. Gimnasia y Cosmos igualaron 0 a 0, Colón de San Justo empató con Nobleza 1 a 1, y La Perla del Oeste derrotó como visitante a Sanjustino por 2 a 0. De la octava fecha quedan pendientes Cosmos con Universidad del Litoral, y por la séptima, Nobleza con Sportivo Guadalupe.

Este martes 27 de octubre, a partir de las 21, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa será anfitrión de Ciclón Racing con el arbitraje de Joaquín Urbani y el acompañamiento de Máximo Juri, Carlos Sánchez y Abel Ojeda, mientras que en la Colonia San José, Universidad del Litoral recibirá a Colón de Santa Fe con el control de Ariel Correa y la colaboración de Ezequiel Favre, Roberto Riquelme y Juan Balenzuela.

Ateneo Inmaculada tendr&aacute; una complicada parada en su visita a Newell&acute;s en barrio Roma.

Ateneo Inmaculada tendrá una complicada parada en su visita a Newell´s en barrio Roma.

En el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé jugará con Juventud Unida de Candioti con el control de Rubén Fernández y el aporte de Ignacio Ledesma, Fabricio Bogado y Exequiel Escobar. Las acciones serán transmitidas por https://hitlistfm.miradio.ar/ con los relatos de Julián Monzón. En barrio Roma, Newell´s se cruzará con Ateneo Inmaculada con el referato de Maximiliano Moya. A partir de las 21.30, en barrio Sur, Nacional jugará con La Salle Jobson con el seguimiento de Ignacio Castellano y la asistencia de Adrián Abad, Martín Pereyra y Mariano Serafini.

El miércoles 28 de octubre, desde las 21, en el predio Nery Pumpido, Academia Cabrera jugará frente a Ciclón Norte de Cayastá bajo la supervisión de Nicolás Mottier y la asistencia de Daniel Coman, Rodolfo Ramos y Sebastián Miño. En el estadio Mono Roteta en el parque del Sur, Náutico El Quillá enfrentará a Unión con el control de Gastón Freyre y a partir de las 21.30, en el Alberto Garau, Las Flores II jugará con Sportivo Guadalupe bajo el arbitraje de Tomás Enriquez.

En el adelanto válido por la fecha 10, el miércoles 28 de octubre, en el estadio el Coloso del Oeste, Sanjustino recibirá en el clásico del Portón del Norte a Colón de San Justo con el arbitraje de Maximiliano Manduca. El Matador y el Conquistador vienen de jugar por el Regional Amateur en el Mercedes Alesso de Bieler, en el cual empataron 1 a 1, y volverán a hacerlo en la revancha el próximo fin de semana.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Zona A: Colón de San Justo 18, Juventud Unida 17, Nobleza y Colón de Santa Fe 13, Universidad 12, Cosmos y Ateneo Inmaculada 10, Newell´s 7, Independiente de Santo Tomé 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 2. En la Zona B, se encuentran así: El Quillá 18, Sanjustino 17, Unión y La Salle Jobson 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 12, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 11; Nacional, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 7.

clausura Primera A Lautaro Fagioli
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