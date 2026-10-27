Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Pese al triunfo de Unión, hubo banderas contra la dirigencia e insultos al presidente. Spahn explicó por qué se alejó el vicepresidente.

Unión consiguió un triunfo importante en el 15 de Abril, pero la victoria por 3-1 ante Estudiantes no logró apagar el malestar institucional. Durante el encuentro aparecieron banderas contra la comisión directiva y, tras el pitazo final, Luis Spahn se retiró en su automóvil entre insultos y reproches de hinchas. El clima se da luego de la renuncia de Miguel Del Sel a la vicepresidencia del club.

Banderas contra la dirigencia y reproches para Spahn

La victoria del equipo de Leonardo Madelón quedó en un segundo plano ante las manifestaciones de descontento de un sector de los simpatizantes. Los mensajes contra la conducción se hicieron visibles durante el partido y la tensión continuó una vez consumado el resultado favorable frente al Pincha.

El presidente rojiblanco quedó en el centro de los cuestionamientos cuando abandonó el estadio en su vehículo, rodeado de insultos y reclamos. La escena expuso un conflicto institucional que sigue abierto, incluso en una noche en la que el equipo logró cortar una racha de cinco partidos sin ganar y recuperar terreno en la pelea por los playoffs.

Spahn explicó por qué se fue Del Sel y apuntó contra las redes sociales

El titular de Unión se refirió a la salida del exvicepresidente y aseguró que estuvo motivada por cuestiones personales y situaciones de maltrato. “Del Sel se va por una cuestión personal, por el maltrato de algunos comentarios en redes sociales e inclusive de una mujer en la Noche de los Museos que lo trató de ladrón y sinvergüenza”, sostuvo.

Además, cuestionó las agresiones que reciben los dirigentes y apuntó contra algunos periodistas. “Las redes son parte hoy de un mal. El que es dirigente viene, deja su tiempo y pierde plata para que después cualquier periodista por motivos personales o económicos nos bardee”, manifestó.

Así, mientras Unión mantiene sus aspiraciones deportivas en el Clausura, la conducción encabezada por Spahn atraviesa un escenario de tensión que volvió a quedar expuesto ante sus propios hinchas.