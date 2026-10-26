San Miguel empató ante Defensores de Belgrano y descendió a la Primera B

San Miguel empató de visitante 0-0 con Defensores de Belgrano en el cierre de la fecha 35 de la Primera Nacional y descendió

San Miguel llegó a la penúltima jornada con una cuenta pendiente que ya no admitía más tropiezos. Necesitaba ganar ante Defensores de Belgrano para mantener viva la esperanza de pelear por la permanencia en la Primera Nacional, pero el 0-0 en el Bajo Núñez terminó de sentenciar su destino hacia la Primera B .

El punto conseguido no alcanzó y el descenso dejó de ser una amenaza para convertirse en una certeza. El conjunto dirigido por Alberto Bulleri salió a buscar un resultado que le permitiera seguir con vida hasta la última fecha. Del otro lado, sin embargo, se encontró con un Defensores que resistió los intentos del visitante y mantuvo su arco en cero. San Miguel no encontró la manera de romper el empate y se marchó sin los tres puntos que necesitaba para sostener la ilusión.

La caída de categoría se explica también por un cierre de campeonato que se volvió interminable. El Trueno Verde acumuló once encuentros sin ganar, con apenas cuatro empates en esa secuencia. La falta de triunfos fue reduciendo su margen de reacción hasta dejarlo contra las cuerdas, obligado a conseguir resultados que finalmente nunca llegaron.

De esta manera, San Miguel jugará en la Primera B a partir de 2027 y dejará la Primera Nacional después de una campaña en la que no consiguió consolidarse. El desenlace golpea a un equipo que había sido protagonista en temporadas anteriores, pero que esta vez no encontró regularidad ni respuestas suficientes para mantenerse en la categoría.

Todavía quedará una última presentación antes de cerrar el capítulo. En Los Polvorines, el Trueno Verde recibirá a Deportivo Madryn en la fecha final, en un partido que tendrá sabor a despedida. Ya sin posibilidades de cambiar su destino, San Miguel afrontará sus últimos minutos en la divisional con la obligación de empezar a pensar en la reconstrucción. El descenso ya está consumado; ahora comienza el desafío de volver.