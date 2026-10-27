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Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

El presidente rojiblanco habló en la previa al partido con Estudiantes y se refirió a distintos temas, entre ellos la renuncia de Miguel Del Sel

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 10:31hs
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El presidente de Unión Luis Spahn habló en la previa al partido con Estudiantes.

Prensa Unión

El presidente de Unión Luis Spahn habló en la previa al partido con Estudiantes.

Unión vive días convulsionados en el aspecto político y deportivo. Aunque claro está, el triunfo ante Estudiantes servirá para descomprimir un poco la situación.

Y en la previa al partido con el Pincha, el que habló con los medios de prensa, fue el presidente rojiblanco Luis Spahn quien se refirió a los distintos temas que implican a la institución.

El máximo directivo rojiblanco habló de la renuncia presentada por Miguel Del Sel, de la situación económica del club, como así también del presente deportivo y otros temas.

Luis Spahn abordó todos los temas

"Creo que Unión está bien, que dentro del panorama del fútbol argentino estamos bastante bien ubicados en cuanto al orden institucional y a la economía", comenzó analizando.

Para luego advertir "Los ingresos fueron menores en un 20% anual, los egresos subieron más y hay que resetear la economía para tener un buen norte".

Respecto al déficit mensual que acarrea Unión dijo: "Tenemos que tener un plantel dentro de nuestras posibilidades económicas. Esta comisión directiva tiene por objetivo entregar un club que la próxima comisión pueda manejar sin encontrarse con una bomba".

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En cuanto al informe económico que la dirigencia está elaborando, Spahn afirmó: "Nos vamos a reunir seguramente el lunes que viene y después se dará a conocer al público".

En otro tramo de la charla, Spahn se refirió a la renuncia de Miguel Del Sel "Una mujer lo trató de ladrón y sinvergüenza, esto es gravísimo no solo para Unión, sino también para el fútbol argentino", reveló.

Y agregó: "Quiero agradecerle a Miguel, quiero pedirle disculpas en nombre del Club Unión, pero además reconocer su honestidad, su hombría, su colaboración y la defensa que hizo de nuestros colores".

En cuanto al andar del equipo sostuvo: "Es un poco inexplicable por qué hemos tenido partidos que se ganaban con equipos que venían muy bien y después el rendimiento no se da".

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"Sé que hay una disconformidad con el fútbol, que es nuestro motor. Tenemos tres fechas más, vamos a ver. Pasarán los días y vamos a tener un escenario más claro, y en base a eso se va a decidir", dijo respecto a las decisiones a futuro.

A la hora de referirse a las críticas por parte de los hinchas y de la prensa opinó: "Las redes son parte hoy de un mal. Estoy curtido, no tengo redes, no escucho la radio, pero también me ha golpeado, porque le causa preocupación a mi hijo y también a mi mamá".

Y finalizó: "Yo no voy a ser el próximo presidente, pero a la vez no voy a defraudar al 51% que me votó. Y creo que Unión es el club que más informa del fútbol argentino".

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