Aprehendieron a un hombre y dos mujeres por el robo y el incendio intencional de una vivienda en Sauce Viejo

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos en Sauce Viejo. Los sospechosos son investigados como presuntos coautores del hecho. Otro hombre, aprehendido al comienzo de la causa, permanece detenido.

Un hombre de 60 años y dos mujeres de 47 y 32 fueron detenidos en Sauce Viejo.

En las últimas horas, efectivos de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos en la ciudad de Sauce Viejo , en el marco de una investigación por un violento robo seguido del incendio intencional de una vivienda .

Los procedimientos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados sobre calle 31, entre las calles 16 y 18 , donde fueron aprehendidos un hombre de 60 años y dos mujeres de 47 y 32 años. Los tres son investigados como presuntos coautores de los delitos.

Los operativos contaron con la colaboración de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Policía.

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Cómo comenzó la investigación

La causa se inició el 14 de octubre, cuando un joven de 28 años denunció que delincuentes habían ingresado a su vivienda y sustraído electrodomésticos y otros objetos. Posteriormente, el inmueble fue incendiado.

En la etapa inicial de la investigación, los efectivos aprehendieron a un hombre de 30 años, quien permanece detenido en el marco de la causa.

Secuestraron celulares y elementos de interés

Durante los allanamientos y los registros de los inmuebles, los investigadores de la PDI secuestraron siete teléfonos celulares, dos tarjetas de memoria de cámaras de videovigilancia y un convertidor de televisión.

Los elementos quedaron a disposición de la investigación. Los pesquisas procuran determinar si los soportes electrónicos contienen pruebas que permitan esclarecer el robo y el incendio intencional, además de establecer la posible participación de los sospechosos.

La intervención de la Fiscalía

Tras los procedimientos, la Jefatura de la Policía de Investigaciones fue informada de las novedades y comunicó lo ocurrido a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Francisco Cecchini y José Ignacio Suasnabar, a cargo de la investigación.

Los funcionarios judiciales dispusieron que los tres nuevos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por personal de Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial.

La calificación legal provisoria atribuida a los hechos es robo calificado en poblado y en banda, en concurso real con incendio doloso. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.