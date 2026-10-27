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Harry Kane conquistó el Balón de Oro y dejó un mensaje para los jóvenes: "Todo es posible"

Harry Kane fue distinguido tras una temporada brillante, en la que marcó 73 goles y conquistó tres títulos. En su discurso, destacó el esfuerzo y la confianza.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 10:09hs
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Harry Kane conquistó el Balón de Oro y dejó un mensaje para los jóvenes: Todo es posible

Harry Kane alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al quedarse con el Balón de Oro, luego de una campaña sobresaliente en la temporada 2025/26. El atacante del Bayern Múnich, de 33 años y capitán de la Selección de Inglaterra, celebró el reconocimiento y puso el foco en el camino recorrido, con un mensaje destinado a quienes sueñan con llegar a la élite del fútbol.

La receta de Kane para alcanzar la cima del fútbol mundial

Durante su discurso en el teatro London Palladium, el goleador destacó que la perseverancia, la resiliencia y la confianza personal son fundamentales para progresar en el deporte. También expresó su deseo de convertirse en una referencia positiva para las nuevas generaciones y remarcó que el éxito requiere trabajo constante, incluso cuando nadie está mirando.

El inglés recordó sus primeros pasos en el Tottenham, institución a la que llegó cuando tenía 11 años y que resultó determinante en su desarrollo profesional. Además, agradeció a sus compañeros del Bayern y de la selección inglesa, así como a su esposa, y valoró la oportunidad de representar a su país como capitán.

Kane también resaltó el significado especial de recibir el premio en Londres y reconoció el nivel de los futbolistas que competían por la distinción. En la votación, superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes completaron el podio, mientras que Lionel Messi terminó en el quinto lugar.

Una temporada histórica para Harry Kane

El premio individual llegó después de una campaña excepcional con el Bayern Múnich. Durante 2025/26, el delantero registró 73 goles y ocho asistencias, además de levantar tres títulos con el conjunto alemán, números que lo posicionaron como una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Con esta consagración, Kane se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde 2001. Su reconocimiento corona una trayectoria marcada por la constancia y representa también un impulso para los jóvenes que buscan abrirse camino en el fútbol profesional.

El atacante cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia del esfuerzo y la confianza en los propios objetivos: el recorrido, más allá del resultado final, demuestra que los sueños pueden convertirse en realidad cuando se trabaja para alcanzarlos.

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