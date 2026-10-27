La victoria que obtuvo Unión contra Estudiantes cortó la racha negativa de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y un empate.
El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes
El Tate jugó un gran segundo tiempo y obtuvo una merecida victoria frente al Pincha. Sin embargo, no pudo mantener la valla invicta
Por Ovación
Unión y un problema que no logra solucionar
Pero además, fue importante la forma en la que el Tate obtuvo el triunfo, dando vuelta el resultado y jugando un gran segundo tiempo.
Sin embargo, el dato negativo es que una vez más no pudo mantener la valla invicta, como viene sucediendo a lo largo de todo el Torneo Clausura.
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De hecho, la última vez que Unión no recibió goles fue por la 13ª fecha del Torneo Apertura. El 3 de abril, el equipo dirigido por Leonardo Madelón venció a Deportivo Riestra 2-0.
Luego de ese encuentro, Unión recibió goles en todos los partidos que disputó. Y la marca alcanza los 20 partidos sin poder dejar el arco en cero, seis de ellos en el Apertura y los 14 restantes en el actual Clausura.