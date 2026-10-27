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El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El Tate jugó un gran segundo tiempo y obtuvo una merecida victoria frente al Pincha. Sin embargo, no pudo mantener la valla invicta

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 09:14hs
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Unión suma 20 partidos consecutivos recibiendo goles.

Unión suma 20 partidos consecutivos recibiendo goles.

La victoria que obtuvo Unión contra Estudiantes cortó la racha negativa de cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y un empate.

Unión y un problema que no logra solucionar

Pero además, fue importante la forma en la que el Tate obtuvo el triunfo, dando vuelta el resultado y jugando un gran segundo tiempo.

Sin embargo, el dato negativo es que una vez más no pudo mantener la valla invicta, como viene sucediendo a lo largo de todo el Torneo Clausura.

LEER MÁS: Unión volvió al triunfo, escaló en la tabla y mantiene viva la ilusión de los playoffs

De hecho, la última vez que Unión no recibió goles fue por la 13ª fecha del Torneo Apertura. El 3 de abril, el equipo dirigido por Leonardo Madelón venció a Deportivo Riestra 2-0.

Luego de ese encuentro, Unión recibió goles en todos los partidos que disputó. Y la marca alcanza los 20 partidos sin poder dejar el arco en cero, seis de ellos en el Apertura y los 14 restantes en el actual Clausura.

Unión Estudiantes dato
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