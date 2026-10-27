CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

Organizada por el boxeador y promotor Tobías Pitbull Reyes, una cartelera de boxeo amateur se concretó en Gálvez, y tuvo como ganadora a la santafesina Priscila Díaz del Olimboxing.

Una atractiva velada de boxeo amateur se desarrolló en el Club Ceci de Gálvez, la cual contó con la organización del gran púgil profesional y ahora promotor Tobías Reyes. La jornada en la ciudad más importante del departamento San Jerónimo, contó con nueve combates entre púgiles aficionados, de gimnasios y academias de toda la región. Hubo varios boxeadores de la ciudad de Santa Fe que se presentaron en el oeste santafesino, pero que tuvieron suerte dispar. Igualmente, la organización fue impecable, y la cartelera que se brindó fue realmente muy buena.

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Gálvez disfrutó de una gran cartelera amateur

En el Club Ceci de Gálvez, con la organización del Pitbull Reyes, la convocatoria contó con el aporte de TR Promotions e IMAD Competición, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. El responsable de la supervisión fue José Baisetto, los jueces presentes fueron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Torcuato Arzeno y Emanuel Baisetto.

Los árbitros fueron Ricardo Centurión y Adrian Maganini, Beatris Perassi fue la cronometrista, Omar Mudlen el médico presente, y la seguridad a cargo de numerarios del Comando Radioeléctrico de Gálvez. “Es algo que venía pensando hace rato. Se dio la posibilidad y tomé la decisión de hacerlo. Quería traer algo nuevo a Gálvez, motivar a la gente a salir, disfrutar y compartir una gran noche”, contó Pitbull Reyes.

En una de las peleas más importante, la santafesina Priscila Díaz del Olimboxing de la capital provincial, entrenada por Walter Zoccola y Osvaldo Salami, de 22 años, representante de Playa Norte y con más de 20 combates en el campo aficionado superó por puntos a Analía Bordón de Pequeño Demonio de Desvío Arijón. Fue una pelea dura, intensa, pareja, pero la de la capital provincial consiguió imponerse a partir de haber sido más fina y conseguido en algunos pasajes dominar a su ocasional rival.

En la velada organizada por Tobías Reyes, Díaz del Olimboxing venció con autoridad a Analía Bordón de Desvío Arijón.

En otro combate que generaba mucha atención, Ludmila Feltrini de la ciudad de Rosario derrotó por puntos a la santafesina Yoana Pintos del Peri Box de Santo Tomé. Con esta victoria, la rosarina se consagró campeona provincial en la categoría hasta 57 kg. Al que no le fue bien es a Santiago Menéndez del Olimboxing que fue vencido por Thiago Pérez del Club Argentino Atlético Club de Las Parejas en su debut como amateur.

Por su parte, Juan Cruz Ibáñez de Cañada de Gómez venció por puntos a Valentín Almaraz de La Plata, mientras que Joaquín Froncitorra del Imad empató con Samuel Arce de Rosario, y Jona Mengarelli de La Plata con Máximo Ojeda de Cañada de Gómez.

En el caso de Rodrigo Toledo de Cañada Rosquín derrotó por puntos a Juan Echezareta de Roldán, Sebastián Belizán de Carcarañá hizo lo propio con Marcelo Barrera de Cañada Rosquín y Julián Protti de Imad se impuso por puntos en la tarjeta a Alan Battaglia de San Genaro un combate muy áspero y muy equilibrado en el que los dos brindaron un buen espectáculo.

Chiquito Vergara cayó en Inglaterra

En una muy buena experiencia a nivel internacional, el santafesino Jonathan Chiquito Vergara cayó frente al británico Leo Atang por la vía rápida en categoría pesado. La derrota del púgil del Club Atlético Colón entrenado por Carlos Lemos, que dio en la balanza 110,400 kg, fue superado por KOT en el primer round por el joven Leo el Tanque Atang con un peso de 106,600.

En el Sheffield Arena, en Yorkshire, en el Reino Unido, la pelea fue fiscalizada por la British Boxing Board of Control, el promotor resultó Eddie Hearn de Matchroom Boxing, el matchmaker fue Tom Dallas y Ashley Martin el inspector oficial. Fue para el santafesino la segunda presentación en la presente temporada, con derrota, ya que en mayo pasado, en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, cayó por puntos en fallo unánime ante Carlos Castillo Rodríguez.

Yoana Pintos (azul) del Peri Box de Santo Tomé cayó ante la rosarina Ludmila Feltrini de Rosario.

El Centro Gallego se prepara para el 6 de noviembre

El próximo viernes 6 de noviembre, con la organización conjunta de Orlando Azcurra y Luciano Fernández del gimnasio Parque Garay y del Upper, se realizará una atractiva velada con una pele profesional, entre Cristian Balbuena del Upper que se medirá con Francisco Coronel de Coria Boxing y doce combates amateurs, que contará con púgiles de gimnasios y academias locales y de la región como el Willie Pep, King Box, Chino Box, Jab, Snapr, Boxer y otros de Santo Tomé.

En Estudiantes de Rafaela

El viernes 6 del mes entrante, con la organización de la escuela de box Los Ángeles Blanco, se realizará un festival con una pelea profesional que animarán Iván el Látigo Díaz de Rafaela ante Brian Noguez de Buenos Aires, y otros diez combates entre púgiles aficionados con boxeadores oriundos de Recreo, Sunchales, La Francia, y la entidad organizadora.