Cristiano Ronaldo superó tres récords en Mundiales con su doblete ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo hace historia en los Mundiales con su doblete en la victoria de Portugal ante Uzbekistán y es el primero en marcar goles en seis ediciones

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en los Mundiales al convertir un doblete en la victoria de Portugal ante Uzbekistán y ser el primero en marcar goles en seis ediciones. A los 41 años, el delantero alcanzó una marca inédita en la máxima cita y dio un nuevo paso en su objetivo de llegar a los 1.000 goles como profesional.

El conjunto luso encontró rápidamente la ventaja en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Apenas se jugaban siete minutos del primer tiempo cuando João Cancelo desbordó por la banda derecha y envió un centro rasante al área; Cristiano Ronaldo se anticipó a su marcador y conectó un potente derechazo que se metió junto al palo izquierdo del arquero Abduvokhid Nematov para establecer el 1-0.

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El tanto tuvo un valor especial para el atacante portugués, ya que, después de un estreno discreto en el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, donde no logró convertir, CR7 consiguió sacarse la sequía y ratificó una vigencia extraordinaria en su sexta participación mundialista.

Con esa conquista, Cristiano amplió un récord que ya le pertenecía, debido a que, antes de esta edición, era el único jugador en haber anotado en cinco Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora sumó también Estados Unidos-México-Canadá 2026 para convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales distintos.

La marca adquiere aún más relevancia al compararla con la trayectoria de Lionel Messi, ya que tanto el argentino como el portugués son los únicos jugadores que disputaron seis Copas del Mundo; sin embargo, Messi no pudo convertir en Sudáfrica 2010, por lo que había quedado por detrás en este registro.

El capitán argentino igualó recientemente la cifra de cinco Mundiales anotando al menos un gol gracias a su hat-trick frente a Argelia, pero Cristiano recuperó la exclusividad del récord con su actuación ante Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo también rompió un récord nacional

El segundo gol del encuentro también tuvo peso estadístico. Gracias a ese doblete, Cristiano alcanzó las 10 conquistas mundialistas y superó a Eusébio (9) para convertirse en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

El portugués es de los más veteranos en marcar en Mundiales

Además, CR7 estableció otro récord relacionado con su longevidad ya que, con 41 años y 138 días, pasó a ser el jugador de mayor edad en convertir un doblete en una Copa del Mundo. La marca anterior había quedado en poder de Lionel Messi, quien había anotado dos goles ante Austria con 38 años y 363 días.

En cuanto a goleadores más veteranos, el récord absoluto continúa perteneciendo al camerunés Roger Milla, que marcó con 42 años y 39 días frente a Rusia en el Mundial de 1994.