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Tas su pobre paso por Colón, Matías Godoy fue presentado en Aldosivi

Luego de rescindir su contrato con Colón, donde nunca logró afianzarse ni cumplir con las expectativas, Matías Godoy fue oficializado como refuerzo de Aldosivi

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 14:25hs
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Tas su pobre paso por Colón, Matías Godoy fue presentado en Aldosivi

@clubaldosivi

La historia de Matías Godoy en Colón llegó a su fin hace apenas unos días y ya tiene un nuevo capítulo. Este martes, Aldosivi oficializó su incorporación a través de sus redes sociales, luego de alcanzar un acuerdo con Estudiantes, dueño de su ficha. El vínculo se extenderá hasta diciembre de 2027.

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La salida del jugador del Sabalero no sorprendió a nadie. La semana pasada quedó formalizada la rescisión de su contrato, poniendo punto final a una etapa que estuvo muy lejos de las expectativas que habían acompañado su llegada a Santa Fe.

Godoy, de pobre paso por Colón, jugará en Aldosivi

Godoy nunca logró consolidarse dentro de la estructura del equipo. Sin continuidad y sin peso en los partidos que disputó, fue perdiendo terreno hasta quedar relegado en la consideración. Sin embargo, más allá de lo deportivo, también hubo situaciones extrafutbolísticas que generaron malestar puertas adentro y que terminaron erosionando aún más su imagen.

Con escasos minutos en cancha y sin perspectivas de ganar protagonismo, el mediocampista aceleró su salida en busca de un nuevo destino. En Colón tampoco existió demasiada resistencia para concretar la desvinculación, entendiendo que su aporte había sido prácticamente nulo desde su llegada.

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La particularidad del caso es que Godoy había manifestado en más de una ocasión su amor por Colón. Sin embargo, como ocurrió con otros futbolistas identificados públicamente con los colores rojinegros, el sentimiento no alcanzó para transformarse en rendimiento dentro del campo de juego.

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Ahora buscará relanzar su carrera en Aldosivi, que apuesta por recuperar la mejor versión de un futbolista que alguna vez mostró condiciones interesantes, pero que en Santa Fe dejó más decepciones que certezas.

Colón Aldosivi Matías Godoy
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