El conflicto económico en el básquet de Colón salió a la luz de manera pública tras un comunicado emitido por jugadores y cuerpo técnico, en el que expresan su malestar por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la dirigencia.
Crisis en el básquet de Colón: jugadores y cuerpo técnico denuncian falta de pago
El plantel y el staff técnico del básquet de Colón dio un comunicado reclamando tres meses de sueldos atrasados y advirtieron no jugar las finales a nivel local
Por Ovación
Según detallan en un comunicado, el club mantiene una deuda de tres meses de salario. Pese a los reiterados intentos de diálogo, aseguran no haber recibido respuestas concretas ni precisiones sobre la regularización de la situación.
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El grupo sostiene que su intención siempre fue resolver el conflicto mediante el diálogo, evitando la confrontación y priorizando el bienestar institucional. Sin embargo, la falta de respuestas los llevó a exponer públicamente el problema.Como medida de fuerza, jugadores y cuerpo técnico informaron que no se presentarán a disputar las finales del torneo hasta que exista una respuesta formal y un compromiso concreto respecto del pago de los haberes adeudados.
El documento también remarca que, durante toda la temporada, el plantel cumplió con sus responsabilidades profesionales, representando al club con compromiso y dedicación, y advierte que la situación actual impacta directamente en sus familias.
Además, el comunicado deja una advertencia que enciende aún más las alarmas: de mantenerse el incumplimiento, las divisiones formativas del club podrían verse impedidas de participar en competencias oficiales hasta que se regularice el conflicto.
Por último, los firmantes apelan a una pronta solución que beneficie a todas las partes y, especialmente, a Colón, en un escenario que expone una crisis interna de gravedad en el área del básquet profesional.