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Crisis en el básquet de Colón: jugadores y cuerpo técnico denuncian falta de pago

El plantel y el staff técnico del básquet de Colón dio un comunicado reclamando tres meses de sueldos atrasados y advirtieron no jugar las finales a nivel local

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 18:28hs
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Crisis en el básquet de Colón: jugadores y cuerpo técnico denuncian falta de pago

El conflicto económico en el básquet de Colón salió a la luz de manera pública tras un comunicado emitido por jugadores y cuerpo técnico, en el que expresan su malestar por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la dirigencia.

Según detallan en un comunicado, el club mantiene una deuda de tres meses de salario. Pese a los reiterados intentos de diálogo, aseguran no haber recibido respuestas concretas ni precisiones sobre la regularización de la situación.

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El grupo sostiene que su intención siempre fue resolver el conflicto mediante el diálogo, evitando la confrontación y priorizando el bienestar institucional. Sin embargo, la falta de respuestas los llevó a exponer públicamente el problema.Como medida de fuerza, jugadores y cuerpo técnico informaron que no se presentarán a disputar las finales del torneo hasta que exista una respuesta formal y un compromiso concreto respecto del pago de los haberes adeudados.

El documento también remarca que, durante toda la temporada, el plantel cumplió con sus responsabilidades profesionales, representando al club con compromiso y dedicación, y advierte que la situación actual impacta directamente en sus familias.

Además, el comunicado deja una advertencia que enciende aún más las alarmas: de mantenerse el incumplimiento, las divisiones formativas del club podrían verse impedidas de participar en competencias oficiales hasta que se regularice el conflicto.

Por último, los firmantes apelan a una pronta solución que beneficie a todas las partes y, especialmente, a Colón, en un escenario que expone una crisis interna de gravedad en el área del básquet profesional.

El comunicado del básquet en Colón

Colón básquet salario
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