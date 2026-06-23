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Romero sería la única baja en la Selección Argentina para enfrentar a Jordania

El defensor Cristian Romero sería la única baja de la Selección Argentina para el partido ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial

23 de junio 2026 · 18:12hs
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Romero sería la única baja en la Selección Argentina para enfrentar a Jordania

El defensor Cristian Romero sería la única baja de la Selección Argentina para el partido ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El defensor central debió abandonar el encuentro frente a Austria durante el segundo tiempo por una molestia en su rodilla derecha y, aunque el panorama inicial es alentador, se someterá a estudios médicos entre este martes y miércoles para descartar una lesión de mayor gravedad.

• LEER MÁS: El plan de Scaloni para el cruce ante Jordania por la última fecha

La situación generó preocupación inmediata dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni debido a que el golpe se produjo en la misma rodilla que había sufrido un esguince del ligamento lateral cuando jugaba para el Tottenham en la Premier League.

La Selección Argentina ya piensa en Jordania

Aquella lesión lo había marginado de las últimas jornadas del campeonato inglés en los meses previos al Mundial, por lo que cualquier inconveniente en esa zona encendió las alarmas.

Romero sintió la molestia durante el complemento del triunfo argentino sobre Austria y fue reemplazado para evitar riesgos innecesarios.

Una vez fuera del campo de juego, se lo observó en el banco de suplentes con hielo en la rodilla afectada, una imagen que alimentó la incertidumbre sobre su estado físico.

Tras el encuentro, Scaloni se refirió a la situación del zaguero y evitó aventurar un diagnóstico antes de los exámenes correspondientes: “No sabemos lo que tiene Cuti, pero esperemos que no sea nada”, expresó el entrenador en conferencia de prensa y dejó en claro que la prioridad será conocer con precisión el alcance de la molestia antes de tomar cualquier decisión.

Pese a la cautela del cuerpo técnico, el propio futbolista transmitió tranquilidad apenas terminó el partido, cuando, en diálogo con la prensa en la zona mixta, el cordobés minimizó la gravedad del problema y se mostró optimista respecto a su recuperación: “Sentí otra vez la molestia en la rodilla. En tres o cuatro días voy a estar bien”, afirmó.

El central también había dejado un mensaje similar poco después de ser reemplazado: “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”, sostuvo el defensor de 28 años, convencido de que podrá regresar rápidamente a la actividad.

Más allá de ese optimismo, Romero quedaría descartado para el compromiso frente a Jordania del próximo sábado, y la decisión apunta a darle descanso y permitir que complete su recuperación sin asumir riesgos en un partido en el que Argentina ya tiene la clasificación encaminada.

La intención del cuerpo técnico es que el central vuelva de manera progresiva a los entrenamientos para llegar en condiciones al cruce de dieciseisavos de final.

La ausencia del defensor obligará a Scaloni a modificar la última línea para el cierre de la fase de grupos, por lo que todo indicaría que Nicolás Otamendi ocupará su lugar desde el arranque, ya que es el único marcador central derecho disponible dentro de la lista de 26 convocados.

Selección Argentina Cristian Romero Mundial
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