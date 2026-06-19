La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

El volante João Neves quedó en el centro de la polémica en Portugal por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo, luego del empate 1-1 ante Congo en el Mundial

El mediocampista João Neves quedó en el centro de la polémica en Portugal tras sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo , luego del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026.

El mediocampista del PSG, autor del único gol portugués y elegido como la figura del encuentro, aseguró que el histórico capitán luso “es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo”, una frase que desató una fuerte reacción entre los aficionados de CR7.

La selección dirigida por Roberto Martínez no logró sostener la ventaja conseguida por Neves y terminó cediendo un empate tras el gol del congoleño Yoane Wissa.

Revuelo en Portugal por las declaraciones de João Neves

El resultado dejó preocupación en un equipo que llegaba a la Copa del Mundo con aspiraciones de pelear por el título y también reavivó el debate sobre el presente futbolístico de Cristiano Ronaldo.

Al finalizar el encuentro, Neves intentó destacar el valor del colectivo por encima de las individualidades: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo. Jugó muy bien; siento que todo el equipo hizo un partido excelente”, declaró.

Sin embargo, gran parte de los hinchas interpretó sus palabras como una crítica hacia el delantero de 41 años, cuyo rendimiento volvió a estar bajo la lupa. Ronaldo atraviesa una sequía de diez partidos entre Mundiales y Eurocopas sin convertir y su continuidad como titular comenzó a ser cuestionada tras una actuación discreta frente al conjunto africano.

Ante las especulaciones, el seleccionador Roberto Martínez salió en defensa de su capitán y, al ser consultado sobre por qué no lo sustituyó durante el partido, respondió con firmeza: “No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”.

La controversia también tuvo repercusiones fuera del campo, ya que Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicó un duro mensaje en redes sociales apuntando contra el rendimiento colectivo del equipo: “Mágicamente desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraña está esta copa”, escribió en Instagram.

Además, la reacción de los seguidores de Ronaldo se trasladó a las redes sociales de João Neves y de su pareja, la actriz Madalena Aragão. Las publicaciones de ambos se llenaron de mensajes críticos por parte de fanáticos del capitán portugués, que consideraron irrespetuosas las declaraciones del mediocampista.

Pese al revuelo generado, las palabras de Neves también pueden interpretarse como un mensaje de unidad dentro del plantel, al remarcar que todos los integrantes del equipo deben asumir responsabilidades por igual en un momento delicado.

No obstante, en un contexto de dudas sobre el rendimiento de Portugal y sobre el papel de Ronaldo, la frase terminó alimentando una polémica que sigue creciendo.