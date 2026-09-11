Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

El equipo saudí acumula 93 partidos marcando al menos un gol y quedó a solo tres encuentros de alcanzar una marca histórica del Millonario.

Al-Nassr atraviesa un momento histórico y tiene entre ceja y ceja un récord que River conserva desde hace casi nueve décadas. El conjunto de Cristiano Ronaldo lleva 93 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol y necesita mantener su racha durante tres encuentros más para alcanzar la marca que el Millonario estableció entre 1936 y 1939.

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La racha de Al-Nassr que amenaza a River

La impresionante seguidilla del conjunto saudí comenzó el 8 de diciembre de 2023, cuando goleó a Al-Riyadh. Una semana antes había sufrido una derrota por 3-0 frente a Al-Hilal, que significó el último encuentro en el que se quedó sin marcar.

Desde entonces, Al-Nassr encontró al menos una vez la red en cada presentación y llegó a los 93 partidos consecutivos convirtiendo. Con tres encuentros más marcando, alcanzará la histórica cifra de River.

El registro del Millonario comenzó el 13 de septiembre de 1936, con una victoria 3-2 frente a Ferro. La racha se extendió durante más de tres años y llegó a su fin el 20 de junio de 1939, cuando Boca derrotó 2-0 al equipo de Núñez en el Monumental.

96 partidos



Únicos en la historia pic.twitter.com/pKacvfFrKF — River Plate (@RiverPlate) October 27, 2021

Cristiano Ronaldo también persigue otra marca

El desafío de Al-Nassr no es el único objetivo importante que tiene por delante Cristiano Ronaldo. El delantero portugués también continúa acercándose a los 1.000 goles oficiales como profesional y actualmente se encuentra a 21 tantos de alcanzar esa cifra.

Entre los próximos compromisos del equipo aparece una visita a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, por la primera fecha de la Champions League de Asia. Allí, el conjunto saudí intentará mantener viva su racha goleadora.

River ya sufrió a Cristiano Ronaldo y Al-Nassr en el Mundial de Clubes 2018, cuando el equipo de Núñez cayó ante el conjunto que entonces representaba al portugués. Ahora, casi ocho años después, el club saudí podría convertirse en una amenaza directa para uno de los récords más antiguos de la historia riverplatense.