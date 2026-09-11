La inflación en Santa Fe fue del 1,8% en agosto y acumula 21,6% en 2026: qué productos más aumentaron

Según el informe del IPEC Santa Fe, el IPC registró una suba del 1,8% durante agosto. En la comparación con agosto de 2025, los precios acumularon un 34,2% de aumento, con fuertes subas en frutas y verduras

La inflación en Santa Fe fue del 1,8% en agosto y acumula 21,6% en los primeros ocho meses de 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe registró en agosto de 2026 un aumento del 1,8% respecto del mes anterior , según el informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) . De esta manera, la inflación acumula una variación del 21,6% en los primeros ocho meses del año, mientras que la medición interanual alcanzó el 34,2%.

De acuerdo con los datos oficiales, el nivel general del IPC santafesino acumuló así una variación del 21,6% desde diciembre de 2025 , mientras que la comparación interanual mostró un incremento del 34,2% .

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En agosto, el IPC de Santa Fe registró una variación mensual de 1,8%. Los capítulos que registraron mayor aumento fueron: otros bienes y servicios; atención médica y gastos para la salud, y vivienda y servicios básicos.

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El comportamiento de los distintos capítulos de la canasta fue dispar. Entre los principales aumentos de agosto se ubicaron Otros bienes y servicios, con 2,6%; Atención médica y gastos para la salud, con 2,5%; y Vivienda y servicios básicos, con 2,4%.

También registraron incrementos Alimentos y bebidas (1,9%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%), Transporte y comunicaciones (1,6%), Educación (1,7%) y Esparcimiento (1,4%).

La única división que mostró una variación negativa fue Indumentaria, con una baja del 0,5%.

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Alimentos: las verduras volvieron a presionar sobre los precios

Dentro del capítulo de Alimentos y bebidas, que tuvo una suba general del 1,9%, algunos productos registraron aumentos muy superiores al promedio.

El informe del IPEC muestra fuertes variaciones en el precio de algunas frutas y verduras. La cebolla aumentó 38,5% en agosto, mientras que la banana subió 38,1% y la papa registró un incremento del 27%.

En sentido contrario, algunos productos registraron bajas: el tomate redondo cayó 22,9% y la lechuga bajó 14,8%.

Entre los alimentos relevados también se observaron aumentos en fideos secos (4,6%), arroz blanco (4,2%), galletitas dulces (4%), café molido (4,4%) y jamón cocido (5,2%).

Qué pasó con carnes, lácteos y otros alimentos

En el caso de las carnes, la variación promedio fue más moderada, con un incremento del 0,2% durante agosto. Sin embargo, el comportamiento fue diferente según el corte.

El asado aumentó 0,3%, mientras que la carne picada especial bajó 0,6%, la paleta cayó 1,3% y el cuadril registró una baja del 1,1%.

Entre los lácteos y huevos, el capítulo tuvo una variación del 1,4%. El queso crema aumentó 2,1%, el yogur firme 3,4%, mientras que los huevos registraron una baja del 1,8%.

Los rubros que más incidieron en la inflación de agosto

Más allá de la variación porcentual de cada capítulo, el IPEC también mide cuánto aportó cada uno al resultado general del 1,8%.

Alimentos y bebidas fue el principal factor de incidencia, con 0,67 puntos porcentuales. Le siguieron Transporte y comunicaciones, con 0,33 puntos; Vivienda y servicios básicos, con 0,27; y Atención médica y gastos para la salud, con 0,19.

También aportaron Otros bienes y servicios (0,16), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,11), Esparcimiento (0,10) y Educación (0,04). Indumentaria tuvo una incidencia negativa de -0,03 puntos.

La evolución de la inflación en Santa Fe durante 2026

El registro de agosto se ubicó por debajo del dato de marzo, que había alcanzado el 3,6%, y también fue inferior al 3% registrado en abril.

La evolución mensual del IPC santafesino durante 2026 fue:

Enero: 2,6%

Febrero: 2,7%

Marzo: 3,6%

Abril: 3,0%

Mayo: 2,3%

Junio: 1,7%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,8%

Con el dato de agosto, el IPC de Santa Fe acumuló una suba del 21,6% en los primeros ocho meses de 2026 y una variación interanual del 34,2%.

Verduras: una de las mayores subas acumuladas

El informe también permite observar el comportamiento de los principales componentes de la canasta en períodos más extensos.

En la comparación con agosto de 2025, las verduras acumularon un aumento del 72,1%, mientras que las carnes subieron 44,6%, los aceites y grasas 43,5% y los alimentos consumidos fuera del hogar 43,7%.

En el mismo período, Vivienda y servicios básicos aumentó 44,6%, mientras que los servicios básicos y combustibles para la vivienda registraron una variación del 57,9%.