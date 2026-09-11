Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

El piloto argentino terminó 15° en el segundo ensayo y buscará mejorar su rendimiento este sábado, antes de la clasificación.

Franco Colapinto completó la segunda práctica libre del Gran Premio de Madrid y finalizó en el decimoquinto puesto. El piloto de Alpine había terminado decimotercero en el primer ensayo. Ahora, el argentino tendrá nuevas oportunidades para mejorar durante el sábado.

Colapinto busca dar un salto

El argentino cerró una jornada con resultados dispares en el circuito de Madrid. En la primera práctica había conseguido ubicarse en el puesto 13, mientras que en el segundo entrenamiento cayó dos posiciones y terminó 15°.

Más allá de los resultados, Colapinto continúa trabajando junto al equipo para encontrar el mejor funcionamiento posible de su Alpine y llegar en mejores condiciones a las instancias decisivas del fin de semana.

El sábado, dos sesiones importantes

La actividad continuará este sábado con el tercer entrenamiento libre, programado para las 7.30, donde Colapinto tendrá una última oportunidad para ajustar detalles antes de la clasificación.

Luego llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, prevista para las 11.00, que determinará la posición de partida para la carrera.

El argentino buscará aprovechar las últimas horas de preparación para avanzar posiciones y conseguir una buena ubicación en la grilla.