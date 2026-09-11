Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

El técnico de la Selección aún no confirmó los convocados para la próxima fecha FIFA y la gran incógnita pasa por la posible presencia de Lionel Messi.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 11:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Lionel Scaloni todavía no presentó la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos que se disputarán durante las próximas ventanas FIFA. Aunque la falta de novedades generó especulaciones, el entrenador se encuentra dentro de los plazos habituales para anunciar a los futbolistas. La principal incógnita está relacionada con Lionel Messi y su futuro con la camiseta albiceleste.

LEER MÁS: Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

La convocatoria todavía está dentro de los tiempos

A diferencia de lo que comenzó a circular en las últimas horas, no existe una demora concreta en la publicación de la lista. Todavía faltan más de 20 días para el primer partido de la próxima ventana internacional y Scaloni suele comunicar sus convocados aproximadamente una semana antes.

Tampoco apareció la habitual prelista que en otras oportunidades permite conocer algunos nombres con anticipación. Sin embargo, desde el cuerpo técnico no brindaron indicios sobre los jugadores que están siendo observados y, por el momento, la planificación se mantiene dentro de los tiempos previstos.

Los rivales de Argentina para estos compromisos tampoco fueron confirmados oficialmente, por lo que todavía quedan varios detalles por resolver de cara a la próxima fecha FIFA.

Messi y una posible despedida de la Selección

La presencia de Lionel Messi aparece como la gran pregunta. Después del anuncio realizado el pasado 31 de agosto, todo indica que el capitán no formará parte de esta primera serie de amistosos.

Sin embargo, su ausencia no significa necesariamente que el partido ante España, que terminó con derrota argentina por 1-0, haya sido su última presentación con la Selección. La intención sería que Messi pueda tener la oportunidad de disputar un último encuentro en Argentina cuando se sienta preparado para despedirse frente a su gente.

Por ahora, ese momento no parece cercano. El rosarino todavía atraviesa el proceso de asimilar la decisión que tomó y la idea es respetar sus tiempos.

Mientras tanto, la AFA también deberá resolver la continuidad de Scaloni. El contrato del entrenador finaliza a fines de diciembre y la dirigencia pretende iniciar nuevamente las conversaciones para extender su vínculo. Después del partido ante España, el técnico fue claro sobre su futuro: “Cumpliré el contrato y después veo”.

Scaloni Lionel Messi
Noticias relacionadas
colapinto finalizo en el puesto 15° en la segunda practica en el gp de madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

cristiano ronaldo y al-nassr van por un record historico que pertenece a river

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

El primera línea de Universitario, Jorge Onorato, fue convocado por la Unión Argentina de Rugby.

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

CRAI jugará el clásico con Santa Fe Rugby en la autopista por la fecha 8 del Oficial.

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Lo último

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Último Momento
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr van por un récord histórico que pertenece a River

Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Ovación
El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica en el GP de Madrid

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Dos santafesinos participarán de una concentración nacional M19 en Buenos Aires

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Se reanuda la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe