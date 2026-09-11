Scaloni todavía no dio la lista y todas las miradas apuntan a Messi

El técnico de la Selección aún no confirmó los convocados para la próxima fecha FIFA y la gran incógnita pasa por la posible presencia de Lionel Messi.

Lionel Scaloni todavía no presentó la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos que se disputarán durante las próximas ventanas FIFA. Aunque la falta de novedades generó especulaciones, el entrenador se encuentra dentro de los plazos habituales para anunciar a los futbolistas. La principal incógnita está relacionada con Lionel Messi y su futuro con la camiseta albiceleste.

La convocatoria todavía está dentro de los tiempos

A diferencia de lo que comenzó a circular en las últimas horas, no existe una demora concreta en la publicación de la lista. Todavía faltan más de 20 días para el primer partido de la próxima ventana internacional y Scaloni suele comunicar sus convocados aproximadamente una semana antes.

Tampoco apareció la habitual prelista que en otras oportunidades permite conocer algunos nombres con anticipación. Sin embargo, desde el cuerpo técnico no brindaron indicios sobre los jugadores que están siendo observados y, por el momento, la planificación se mantiene dentro de los tiempos previstos.

Los rivales de Argentina para estos compromisos tampoco fueron confirmados oficialmente, por lo que todavía quedan varios detalles por resolver de cara a la próxima fecha FIFA.

Messi y una posible despedida de la Selección

La presencia de Lionel Messi aparece como la gran pregunta. Después del anuncio realizado el pasado 31 de agosto, todo indica que el capitán no formará parte de esta primera serie de amistosos.

Sin embargo, su ausencia no significa necesariamente que el partido ante España, que terminó con derrota argentina por 1-0, haya sido su última presentación con la Selección. La intención sería que Messi pueda tener la oportunidad de disputar un último encuentro en Argentina cuando se sienta preparado para despedirse frente a su gente.

Por ahora, ese momento no parece cercano. El rosarino todavía atraviesa el proceso de asimilar la decisión que tomó y la idea es respetar sus tiempos.

Mientras tanto, la AFA también deberá resolver la continuidad de Scaloni. El contrato del entrenador finaliza a fines de diciembre y la dirigencia pretende iniciar nuevamente las conversaciones para extender su vínculo. Después del partido ante España, el técnico fue claro sobre su futuro: “Cumpliré el contrato y después veo”.