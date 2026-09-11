Esperanza: detuvieron a un cuarto policía investigado por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación

Uno de los cuatro policías aprehendidos ya fue imputado y quedó con prisión preventiva. Los tres restantes serán llevados a audiencia imputativa entre el martes y el miércoles

Cayó preso un cuarto policía investigado como presunto partícipe de una maniobra irregular en la planta de verificación de Esperanza

Un cuarto policía fue aprehendido este viernes en Esperanza , cabecera del departamento Las Colonias, en el marco de la investigación por una presunta maniobra irregular en la planta de verificación automotor de esa localidad.

La causa está a cargo del fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández , y se inició a partir de una denuncia anónima que advertía sobre una posible confección de formularios de verificación vehicular sin que los automóviles y motocicletas fueran sometidos al control correspondiente.

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El cuarto policía aprehendido

Con esta nueva aprehensión, son cuatro los policías investigados como presuntos partícipes de la maniobra que se encuentra bajo investigación judicial.

El primero de los agentes detenidos ya fue llevado a audiencia imputativa y la Justicia dispuso que continúe detenido bajo prisión preventiva, mientras avanza el proceso.

En tanto, los tres policías restantes serán llevados a las correspondientes audiencias imputativas entre el martes y el miércoles, donde el fiscal Hernández expondrá la atribución delictiva provisoria y los elementos reunidos hasta el momento.

Una investigación que también alcanza a un gestor

La pesquisa también alcanza a un gestor, señalado como presunto partícipe de la maniobra investigada.

En el marco de la causa se realizaron allanamientos, durante los cuales fueron secuestrados teléfonos celulares y documentación que ahora forman parte de las medidas probatorias ordenadas por la Fiscalía.

De acuerdo con los resultados provisorios de la investigación, durante el mes de agosto se habrían realizado verificaciones sobre 48 automóviles y 16 motocicletas bajo una modalidad que actualmente es materia de investigación.

El expediente busca determinar si existió una organización destinada a facilitar la aprobación de vehículos sin cumplir con los controles establecidos y si, a cambio de esos trámites, se habrían producido pagos o beneficios económicos.

La acusación provisoria

Tras ser informado sobre la aprehensión del cuarto policía, el fiscal de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández, ordenó incorporar al expediente la documentación secuestrada durante los procedimientos y avanzar con el análisis de los teléfonos celulares y del resto de los elementos probatorios reunidos.

El nuevo aprehendido quedará sujeto a las medidas procesales correspondientes y se sumará a las audiencias imputativas previstas para los próximos días.

Por el momento, la calificación legal provisoria de la investigación es fraude a la administración pública, aunque la atribución delictiva podría modificarse a medida que avance la pesquisa y se incorporen nuevos elementos al expediente.