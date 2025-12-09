Uno Santa Fe | Ovación | clubes

Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas

La Policía Federal Argentina ejecutó más de 30 allanamientos que alcanzaron a múltiples instituciones del fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 12:49hs
Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas

Más de 30 allanamientos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina en múltiples instituciones del fútbol argentino, en el marco de la investigación judicial por Sur Finanzas.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

Entre los puntos verificados se encuentran:

  • AFA – Sede Viamonte (CABA)
  • AFA – Predio de Ezeiza (Predio Lionel Messi)
  • Superliga Argentina de Fútbol
  • Racing Club
  • Club Atlético Independiente
  • San Lorenzo de Almagro
  • Argentinos Juniors
  • Platense
  • Barracas Central
  • Deportivo Armenio
  • Los Andes
  • Deportivo Morón
  • Excursionistas
  • Temperley
  • Victoriano Arenas
  • Sportivo Dock Sud
  • Estrella del Sur
  • Acassuso
  • Banfield
  • Brown de Adrogue
  • Defensores de Glew

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.

clubes Sur Finanzas AFA
Noticias relacionadas
andres yllana, el ex-colon que vuelve a sonar fuerte en deportivo madryn

Andrés Yllana, el ex-Colón que vuelve a sonar fuerte en Deportivo Madryn

Allanaron la sede de AFA y varios clubes.

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Rubén Rézola será uno de los deportistas del departamento La Capital en ser reconocido por el Senado provincial. 

El Senado provincial reconocerá a deportistas santafesinos destacados

Las Leonas debutan en la FIH Pro League en la provincia de Santiago del Estero.

Las Leonas comienzan su participación en la FIH Pro League

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"