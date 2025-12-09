Más de 30 allanamientos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina en múltiples instituciones del fútbol argentino, en el marco de la investigación judicial por Sur Finanzas.
Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas
La Policía Federal Argentina ejecutó más de 30 allanamientos que alcanzaron a múltiples instituciones del fútbol argentino.
Por Ovación
9 de diciembre 2025 · 12:49hs
Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.
Entre los puntos verificados se encuentran:
- AFA – Sede Viamonte (CABA)
- AFA – Predio de Ezeiza (Predio Lionel Messi)
- Superliga Argentina de Fútbol
- Racing Club
- Club Atlético Independiente
- San Lorenzo de Almagro
- Argentinos Juniors
- Platense
- Barracas Central
- Deportivo Armenio
- Los Andes
- Deportivo Morón
- Excursionistas
- Temperley
- Victoriano Arenas
- Sportivo Dock Sud
- Estrella del Sur
- Acassuso
- Banfield
- Brown de Adrogue
- Defensores de Glew
Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.