¿Cuándo corre Colapinto en los test de la F1 en Baréin?

Alpine confirmó el cronograma del piloto argentino Franco Colapinto para los tests oficiales de la Fórmula 1 ( F1 ) en Baréin , que se disputarán entre este miércoles 11 y el viernes 13 de febrero en el circuito internacional de Sakhir.

Colapinto ya tiene asignados sus turnos de actividad en la segunda tanda de ensayos de pretemporada, clave en la preparación rumbo al inicio del campeonato 2026.

Los movimientos de Colapinto por la F1 en Baréin

La Fórmula 1 continuará esta semana con las pruebas oficiales tras el shakedown realizado en Barcelona. En Bahréin, los 22 autos de la parrilla seguirán acumulando kilómetros para afinar los nuevos monoplazas y adaptarse a los reglamentos vigentes, antes del debut de la temporada en el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.

Según la planificación de Alpine, Colapinto será el primer piloto del equipo en salir a pista. El bonaerense de 22 años girará este miércoles 11 en el turno de la mañana, mientras que Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión de la tarde.

El jueves 12, la actividad quedará exclusivamente en manos del piloto francés y, finalmente, el viernes 13, Colapinto volverá a subirse al Alpine para cerrar la participación de la escudería en esta tanda.

Cada jornada de pruebas contará con dos sesiones diarias: la primera de 4 a 8 y la segunda de 9 a 13, siempre en horario de la Argentina. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, los ensayos de Baréin sí tendrán cobertura televisiva, aunque con limitaciones.

Durante esta primera tanda, solo se transmitirá una hora por día, correspondiente al último tramo de actividad. Se espera que la segunda semana de tests, prevista del 18 al 20 de febrero, tenga retransmisión completa.

En cuanto a la atención a la prensa, Colapinto hablará con los medios este miércoles a las 11. Pierre Gasly lo hará el jueves a las 13.05 y el viernes a las 8.30. Ese mismo viernes también brindará declaraciones Steve Nielsen, mientras que el argentino no tendrá contacto con la prensa en esa jornada.

Estos ensayos en Baréin representan una nueva etapa para Franco Colapinto en su camino hacia la temporada 2026 con Alpine. En las pruebas previas realizadas en Barcelona, el piloto argentino acumuló un importante rodaje a bordo del Alpine A526 con motor Mercedes.

Allí completó 60 vueltas en la primera jornada, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 en el cierre de la semana, sumando 270 kilómetros más, en un contexto de fuerte hermetismo impuesto por la Fórmula 1. Tras esta primera tanda en Sakhir, la categoría afrontará una última instancia de tests entre el 18 y el 20 de febrero, también en Baréin, antes de viajar a Australia para el arranque oficial del calendario.