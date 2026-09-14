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Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

El argentino consiguió un más que destacable séptimo puesto en el GP de España.

14 de septiembre 2026 · 12:56hs
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Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró un fin de semana perfecto en el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde consiguió un más que destacable séptimo puesto, y tendrá una semana de descanso antes de su próximo desafío.

Luego de unos días de descanso, Colapinto volverá a la actividad el último fin de semana de septiembre, más específicamente entre el 24 y el 26, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.

La actividad comenzará el viernes 24 con las dos primeras prácticas libres, mientras que el 25 será la última sesión de entrenamientos y la clasificación, y el domingo 26 la carrera.

La de este año será la tercera ocasión en que Colapinto participe del Gran Premio de Azerbaiyán, que fue donde justamente consiguió sus primeros puntos al finalizar octavo en el 2024. En dicha carrera, el argentino superó en las últimas vueltas al alemán Nico Hulkenberg para ubicarse décimo, mientras que en el cierre subió otras dos posiciones por el choque entre el español Carlos Sáinz Jr. y el mexicano Sergio Pérez.

Luego de este Gran Premio se vendrá una seguidilla intensa para el argentino, que en las siguientes dos semanas tendrá los GP de Bahréin (en Malasia) y de Singapur.

Franco Colapinto, con una gran temporada en la Fórmula 1

Colapinto se encuentra en medio de una gran temporada, en la que ya sumó 27 puntos y cumple un rol clave para Alpine en su lucha con Racing Bulls para quedarse con la quinta posición en el campeonato de constructores.

En el GP de España, el argentino tuvo uno de sus mejores fines de semana en la categoría e incluso se dio el lujo de finalizar por delante del australiano Oscar Piastri, quien maneja un McLaren, que es uno de los mejores monoplazas de la grilla.

Colapinto Fórmula 1 España
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