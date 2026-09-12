Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación en Madrid, avanzó a Q3 y terminó noveno. El argentino quedó delante de Lindblad y largará desde la quinta fila este domingo.

Franco Colapinto completó una destacada clasificación para el Gran Premio de España de Fórmula 1 y consiguió avanzar hasta la Q3. El argentino cerró su vuelta en 1:32.903, finalizó noveno y largará desde la quinta fila este domingo. Lando Norris sorprendió sobre el final, marcó el mejor tiempo y se quedó con la pole.

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Colapinto, entre los diez mejores

El piloto argentino volvió a entregar una sólida actuación en una jornada exigente y logró meterse entre los diez mejores de la clasificación. Con su registro de 1:32.903, Colapinto aseguró el noveno lugar y quedó en una posición favorable para afrontar la carrera de este domingo en Madrid.

Además, el argentino terminó por delante de Arvid Lindblad, quien registró un tiempo de 1:33.031 y quedó detrás de Colapinto. De esta manera, Franco consiguió superar al piloto de Racing Bulls y partirá desde la quinta fila de la grilla.

En la lucha por la pole, Lando Norris fue quien dio el golpe sobre el cierre de la sesión. El piloto de McLaren aprovechó su última vuelta para quedarse con el primer puesto y partirá desde la posición de privilegio en el Gran Premio de España.

Por su parte, Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó segundo y acompañará a Norris en la primera fila. El italiano buscará aprovechar su buena clasificación para continuar sumando puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Con este resultado, Colapinto tendrá una buena oportunidad este domingo. El argentino partirá noveno y buscará avanzar posiciones durante la carrera para cerrar un fin de semana positivo y volver a ser protagonista en la Fórmula 1.