La preocupación de Colapinto tras el viernes en Madrid: "No dimos ningún salto"

El primer contacto de Franco Colapinto con el nuevo circuito de Madrid dejó más interrogantes que certezas tras las prácticas libres

El primer contacto de Franco Colapinto con el nuevo circuito de Madrid dejó más interrogantes que certezas. El argentino terminó 15° en la segunda práctica del Gran Premio de España y, más allá del resultado, lo que más preocupa es que Alpine no logró encontrar la evolución esperada entre una sesión y otra.

El estreno en Madring había comenzado con una señal algo más alentadora. En la primera práctica, Colapinto había quedado 13°, incluso por delante de Pierre Gasly. Sin embargo, el equipo francés no consiguió trasladar esas primeras sensaciones a la segunda tanda y ambos autos quedaron fuera del top 10.

La reflexión de Franco Colapinto

Colapinto terminó cuatro posiciones por detrás de su compañero y cerró la jornada con una sensación que no escondió ante los micrófonos de ESPN: el A526 todavía no le entrega la confianza necesaria para atacar el circuito.

El argentino explicó que algunos de los problemas iniciales lograron corregirse, especialmente en el comportamiento sobre los pianos, pero el avance tuvo un costo. Alpine perdió carga y el eje trasero comenzó a generar mayores dificultades. El problema, entonces, no estuvo solamente en el tiempo de vuelta.

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



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“El auto fue muy impredecible”, resumió Colapinto al analizar su viernes. Para el piloto argentino, Alpine tenía que haber dado un paso adelante entre la FP1 y la FP2 y ese salto finalmente no apareció.

La situación se vuelve todavía más preocupante cuando se mira hacia el otro lado del box y, especialmente, hacia uno de los rivales directos de la escudería francesa.

Racing Bulls tuvo un viernes mucho más competitivo: Arvid Lindblad terminó cuarto y Yuki Tsunoda fue octavo. Los dos pilotos de Alpine, en cambio, quedaron fuera de los diez primeros. La diferencia fue evidente y Colapinto no tuvo reparos en marcarla: “Estamos años luz de los Racing Bulls”.

Con la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores como telón de fondo, Alpine deberá aprovechar las horas previas a la actividad del sábado para entender qué ocurrió. El argentino tendrá una última oportunidad en la tercera práctica libre para seguir trabajando junto a los ingenieros y encontrar una puesta a punto que le permita recuperar sensaciones.

Además, el circuito madrileño le otorga todavía mayor valor a la clasificación. Adelantar no será sencillo y una buena posición de partida puede resultar determinante para la carrera.

Por eso, el sábado será algo más que una nueva jornada de trabajo para Colapinto. Alpine necesita encontrar respuestas rápido: el auto no evolucionó como esperaba y el argentino se fue del viernes con más dudas que certezas.