Colón: La comparación que ubica a Delfino por debajo de Medrán

Las estadísticas indican que Ezequiel Medrán tenía un porcentaje mayor de efectividad del que hasta ahora alcanzó Iván Delfino en su segundo ciclo como DT de Colón

Luego del empate que Colón obtuvo 1-1 ante Acassuso, la dirigencia sabalera despidió a Ezequiel Medrán . En realidad, la decisión estaba tomada desde hacía una semana, cuando el Sabalero había caído como local ante Chaco For Ever 1-0.

Así las cosas, Medrán dejó de ser el entrenador sabalero, dirigiendo 23 partidos, de los cuales Colón ganó nueve, empató nueve y perdió los cinco restantes.

En consecuencia, con Medrán en el banco, el Rojinegro sumó 36 puntos sobre 69 en disputa, alcanzando una efectividad del 52% y una diferencia de gol de +9 con 28 a favor y 19 en contra.

Pero además, con la particularidad de que cuando Medrán fue despedido, Colón se ubicaba 3° en la Zona A por debajo de Ferro y Deportivo Morón.

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Mientras que con Iván Delfino, Colón lleva jugados seis partidos, obteniendo tres victorias y tres derrotas. De esta manera, el Sabalero sumó nueve puntos sobre 18, con una efectividad del 50% y una diferencia de gol de +1 con siete a favor y seis en contra.

Por su parte, con la derrota ante Godoy Cruz, ahora Colón se ubica 6° en la Zona A, con 45 puntos. Es decir, que con la llegada de Delfino, el sabalero retrocedió tres posiciones.

Ahora Colón tendrá la chance de recuperarse, ante un rival como Los Andes, que está fuera del Reducido y que suma nueve partidos sin ganar. No solo para mejorar en la tabla, sino para que Delfino pueda mejorar lo hecho por Medrán.