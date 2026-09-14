Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: La comparación que ubica a Delfino por debajo de Medrán

Las estadísticas indican que Ezequiel Medrán tenía un porcentaje mayor de efectividad del que hasta ahora alcanzó Iván Delfino en su segundo ciclo como DT de Colón

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 12:33hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Iván Delfino no logró mejorar los números que dejó Ezequiel Medrán.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Iván Delfino no logró mejorar los números que dejó Ezequiel Medrán.

Luego del empate que Colón obtuvo 1-1 ante Acassuso, la dirigencia sabalera despidió a Ezequiel Medrán. En realidad, la decisión estaba tomada desde hacía una semana, cuando el Sabalero había caído como local ante Chaco For Ever 1-0.

Los números que ponen a Medrán por encima de Delfino

Así las cosas, Medrán dejó de ser el entrenador sabalero, dirigiendo 23 partidos, de los cuales Colón ganó nueve, empató nueve y perdió los cinco restantes.

En consecuencia, con Medrán en el banco, el Rojinegro sumó 36 puntos sobre 69 en disputa, alcanzando una efectividad del 52% y una diferencia de gol de +9 con 28 a favor y 19 en contra.

Pero además, con la particularidad de que cuando Medrán fue despedido, Colón se ubicaba 3° en la Zona A por debajo de Ferro y Deportivo Morón.

LEER MÁS: La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Mientras que con Iván Delfino, Colón lleva jugados seis partidos, obteniendo tres victorias y tres derrotas. De esta manera, el Sabalero sumó nueve puntos sobre 18, con una efectividad del 50% y una diferencia de gol de +1 con siete a favor y seis en contra.

Por su parte, con la derrota ante Godoy Cruz, ahora Colón se ubica 6° en la Zona A, con 45 puntos. Es decir, que con la llegada de Delfino, el sabalero retrocedió tres posiciones.

Ahora Colón tendrá la chance de recuperarse, ante un rival como Los Andes, que está fuera del Reducido y que suma nueve partidos sin ganar. No solo para mejorar en la tabla, sino para que Delfino pueda mejorar lo hecho por Medrán.

Colón Delfino Medrán
Noticias relacionadas
colon perdio la brujula en el momento menos indicado

Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

colon tendra tres bajas obligadas ante los andes y delfino debera rearmar el equipo

Colón tendrá tres bajas obligadas ante Los Andes y Delfino deberá rearmar el equipo

moron alcanzo a ferro y es lider de la zona a: asi quedo la pelea que mira colon

Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

delfino no se rinde pese al derrumbe de colon: lo vamos a encontrar

Delfino no se rinde pese al derrumbe de Colón: "Lo vamos a encontrar"

Lo último

El equipo que se metió en la pelea por el título de Campeón de Liga

El equipo que se metió en la pelea por el título de Campeón de Liga

El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Último Momento
El equipo que se metió en la pelea por el título de Campeón de Liga

El equipo que se metió en la pelea por el título de Campeón de Liga

El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Las Leonas golearon a Paraguay en el arranque de su participación en los Odesur en Santa Fe

Las Leonas golearon a Paraguay en el arranque de su participación en los Odesur en Santa Fe

Ovación
Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Las Leonas golearon a Paraguay en el arranque de su participación en los Odesur en Santa Fe

Las Leonas golearon a Paraguay en el arranque de su participación en los Odesur en Santa Fe

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: No se necesita mucho para luchar por los sueños

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: "No se necesita mucho para luchar por los sueños"

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe