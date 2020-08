¿Cuándo vuelve la Copa Argentina que juega Colón?

Después de casi cinco meses, la tarde de ayer se convirtió en el momento bisagra del fútbol argentino en la pandemia y, tras la reunión entre el Gobierno Nacional y las autoridades de la AFA (estuvieron Claudio Tapia, presidente, y Víctor Blanco, secretario) se anunció el regreso a los entrenamientos, que se dará de manera escalonada: el lunes 10 los equipos de la Liga Profesional, el 30 la Primera Nacional y el 7 de septiembre el resto de las categorías de ascenso. Con estos plazos, el torneo de la Primera División volvería a jugarse el último fin de semana de septiembre, para la Primera Nacional habría que apuntarle a mediados de octubre y lo propio para las otras categorías, por lo que queda una sola cuestión por resolver, teniendo en cuenta que la Conmebol ya fijó fechas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: ¿Cuándo vuelve la Copa Argentina? Vale recordar que Colón deberá enfrentar a Cipolletti.

El certamen que reúne a equipos de todas las categorías había sido señalado en algún momento como lo primero en volver, especialmente a partir de un deseo de los clubes que juegan Copa Libertadores, para tener algo de competencia oficial antes de volver a salir al continente, aunque finalmente no será así y de hecho, es prácticamente un hecho que habrá que esperar hasta octubre para volver a ver un partido de la apasionante Copa Argentina.

Es que al tratarse de un torneo que enfrenta, especialmente en su primera ronda, a clubes de distintas categorías con gran participación de los equipos del ascenso, el hecho de que los equipos de Primera B, Primera C, Primera D y Federal arranquen recién en los primeros días de septiembre hace que buena parte de los cruces deban esperar hasta mediados de octubre

Festejo Colón Copa Argentina.jpg Colón deberá enfrentar a Cipolletti en su debut en la Copa Argentina 2020. Prensa Colón

Sin embargo, hay algunos partidos que tienen solo equipos de Liga Profesional y Primera Nacional, por lo que seguramente sean los primeros en jugarse: Temperley vs. Deportivo Riestra, Talleres vs. Atlético de Rafaela, San Martín (SJ) vs. San Martín (T), Defensa y Justicia vs. Estudiantes (BA) y Tigre vs. Alvarado. Los cruces restantes de la primera ronda involucran equipos de las categorías que arrancarán recién en septiembre, por lo que demorarían un poco más en jugar. Mientras que hay nueve equipos que ya están en 16° de final: Sarmiento (J), Talleres (RdE), Patronato, Gimnasia, Dock Sud, Argentinos, Laferrere, San Telmo y Deportivo Madryn.

Lo cierto es que una vez que arranque el certamen tendrá intensa actividad buscando al campeón, que se ganará un lugar en la Copa Libertadores 2021.