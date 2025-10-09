Uno Santa Fe | Ovación | Sub 20

Cuándo y contra quién juega la Selección Sub 20 por los cuartos de final del Mundial

Tras la goleada a Nigeria en cuartos, el equipo dirigido por Diego Placente busca meterse en semifinales de la Copa del Mundo.

9 de octubre 2025 · 06:47hs
Cuándo y contra quién juega la Selección Sub 20 por los cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina Sub 20 goleó 4-0 este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, y logró avanzar a cuartos de final, algo que no hacía desde 2011.

En el Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto nacional se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegaba a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final con México, que viene de eliminar a Chile.

Cuándo se juega Argentina vs México

El partido entre la Argentina y México por los cuartos de final del Mundial de Chile se juega este sábado desde las 20 horas de la Argentina en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

El vencedor de este encuentro enfrentará en semifinales al ganador de España vs Colombia.

Cómo ver en vivo Argentina vs México

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

Argentina busca dar otro paso firme ante Australia en el Mundial Sub 20

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos