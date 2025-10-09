Uno Santa Fe | Ovación | Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Representantes del Centro Cultural Echeverría de Santa Fe consiguieron buenas actuaciones en arquería en los juegos Nacionales Evita en Mar del Plata.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2025 · 11:30hs
Arquería Echeverría brilló en la ciudad de Mar del Plata.

Arquería Echeverría brilló en la ciudad de Mar del Plata.

La arquera Clara Leeuw obtuvo medalla de plata en categoría femenino en los juegos Nacionales Evita y Valentino Lunedei y Lorenzo Jaimez obtuvieron Oro y Plata respectivamente durante la Copa Nacional Juvenil.

image

Recientemente se desarrollaron los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación contaron con un programa deportivo que reunió 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas, y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participaron miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a la que accedieron más de 8000 deportistas.

Específicamente en la disciplina Tiro con Arco, la arquera Clara Leeuw, del Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría, en representación de la provincia de Santa Fe, se alzó con la medalla de plata en la categoría individual femenino.

La actividad de arquería en Mar del Plata

Posteriormente, también en Mar del Plata, se disputó la Copa Nacional Juvenil para categorías Sub 21 con la participación de tres representantes de Arquería Echeverría. El arquero Valentino Lunedei se coronó con medalla de Oro en la categoría Recurvo Sub 15 por segundo año consecutivo y la medalla de plata la obtuvo Lorenzo Jaimez , también de Echeverría.

image

Los tres deportistas formados en la institución se preparan ahora junto al resto del equipo para participar en la final nacional de tiro con arco, modalidad aire libre a disputarse en el mes de Noviembre en San Miguel de Tucumán.

Mar del Plata Evita nacionales
Noticias relacionadas
el mensaje de ubeda por la muerte de russo: maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

miles de hinchas de boca y otros equipos aguardan para despedir a miguel angel russo

Miles de hinchas de Boca y otros equipos aguardan para despedir a Miguel Ángel Russo

Chiquito Vergara (derecha) de Colón le ganó por la vía rápida en el segundo asalto al santiagueño Ibarra en el Roque Otrino.

Se realizó un gran festival de boxeo en el Roque Otrino de Colón

Sanjustino debutará frente a su clásico rival en el Regional Amateur.

Regional Amateur: Colón (SJ) y Sanjustino serán los representantes santafesinos

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos