Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Representantes del Centro Cultural Echeverría de Santa Fe consiguieron buenas actuaciones en arquería en los juegos Nacionales Evita en Mar del Plata.

La arquera Clara Leeuw obtuvo medalla de plata en categoría femenino en los juegos Nacionales Evita y Valentino Lunedei y Lorenzo Jaimez obtuvieron Oro y Plata respectivamente durante la Copa Nacional Juvenil.

Recientemente se desarrollaron los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación contaron con un programa deportivo que reunió 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas, y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participaron miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a la que accedieron más de 8000 deportistas.

Específicamente en la disciplina Tiro con Arco, la arquera Clara Leeuw, del Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría, en representación de la provincia de Santa Fe, se alzó con la medalla de plata en la categoría individual femenino.

La actividad de arquería en Mar del Plata

Posteriormente, también en Mar del Plata, se disputó la Copa Nacional Juvenil para categorías Sub 21 con la participación de tres representantes de Arquería Echeverría. El arquero Valentino Lunedei se coronó con medalla de Oro en la categoría Recurvo Sub 15 por segundo año consecutivo y la medalla de plata la obtuvo Lorenzo Jaimez , también de Echeverría.

image

Los tres deportistas formados en la institución se preparan ahora junto al resto del equipo para participar en la final nacional de tiro con arco, modalidad aire libre a disputarse en el mes de Noviembre en San Miguel de Tucumán.